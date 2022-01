Poškodovana Goggia ne bo zastavonoša, na OI z zamudo

Moiolijeva je bila sprva predvidena za nosilko zastave na zaprtju ob koncu iger, so sporočili z italijanskega olimpijskega komiteja.

Goggia je grdo padla v nedeljo na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo in si poškodovala koleno. Med drugim ima zvin, poškodbo križnih vezi in celo male zlome na golenici. Zdaj bodo fizioterapevti skušali pripraviti tekmovalko, da bo na igrah vendarle lahko nastopila. Časa ni na pretek, saj je ženski smuk v Pekingu načrtovan za 15. februarja.

Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo.

E andare avanti.



Grazie a tutti 💔❤️ pic.twitter.com/2qb8dD5bBi