"Videli bomo, kako je bolezen vplivala na Jako"

Na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Oberhofu je na vrsti še moški sprint. Poleg kapetana Jakova Faka bodo slovenske barve branili še mladi asi Alex Cisar, Lovro Planko in Toni Vidmar. "To je korak proti prihodnosti," je izbor četverice utemeljil glavni trener slovenske vrste Ricco Gross.

Kapetan reprezentance in naš najboljši biatlonec vseh časov Jakov Fak je seveda standardna izbira za velike tekme, ne nazadnje je v Oberhof prišel z odlično popotnico. Na letošnjem svetovnem pokalu v Ruhpoldingu na jugu Nemčije se je na 20-kilometrski posamični tekmi po dveh letih suše spet prebil na oder za zmagovalce in pokazal, da še ni za staro šaro. Izjemno motiviran je, da tudi na sprinterski tekmi pokaže svojo kakovost in končno v tej zimi ustreli ničlo. Nesrečna okoliščina pa je, da se je tudi on, podobno kot Anamarija Lampič, pred vrhuncem sezone ubadal z boleznijo.

"Bomo videli, kako je bolezen vplivala na Jako"

Ricco Gross danes v boj pošilja izkušenega kapetana in mladi rod. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Turingijo v samem središču Nemčije je prispel šele v sredo, izpustil je tudi zadnji del reprezentančnih priprav na Bavarskem in se za svetovno prvenstvo do zadnjega ogreval sam na Pokljuki. Vseeno bo danes najbrž prvi adut slovenske vrste.

"Bomo videli, kako je bolezen vplivala na Jako," se je v Oberhofu nekoliko zaskrbljeno spraševal glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross. "Morda bo začel nekoliko počasneje, da bi imel nekaj več moči za konec, ampak to bomo videli na tekmi," je še razmišljal sloviti Nemec. Jakov Fak se bo na progo podal s startno številko 11, v prvi skupini torej, v tej pa bo startalo tudi nekaj večjih favoritov za zmago.

Najboljši biatlonec sveta Johannes Thingnes Boe bo ob 14.30 odprl sprintersko preizkušnjo, tretji se bo na progo pognal francoski as Quentin Fillon Maillet, pa šesti Boejev rojak Sturla Holm Laegreid, osmi Šved Sebastian Samuelsson, 14. mladi italijanski as Tommaso Giacomel … Vseh pet letošnjih sprintov v svetovnem pokalu je dobil J. T. Boe, ni pa mu še uspel dvojček sprint - zasledovanje, kar bo poskušal popraviti prav tu v Obehofu.

Korak v prihodnost

Poleg Faka pa bodo slovenske barve danes branili še naši mladi asi Alex Cisar, Lovro Planko in Anton Vidmar. "To je korak proti prihodnosti. To so mladi fantje, ki dobivajo priložnost na velikem tekmovanju, zanje pa bo to tudi pravi izziv," je izbiro utemeljil Gross, ki je že ob prevzemu mesta glavnega trenerja slovenske vrste poudaril, da ga je to zamikalo prav zaradi potenciala mladih slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Te želi do olimpijskih iger v Milanu in Cortini d’Ampezzo let 2026 pripeljati do ravni za boj za odličja.

Toni Vidmar, Alex Cisar in Lovro Planko so že blesteli v mladinski konkurenci. Foto: Vid Ponikvar

"Vsi dobro delajo na treningih," nam je še poročal Gross. Včeraj se je na ženski sprinterski tekmi zelo razveselil preboja še enega slovenskega olimpijskega upa, Polone Klemenčič, ki je z osmim mestom zabeležila uspeh kariere. Morda danes kaj podobnega uspe kateremu od trojice prihodnosti. Ta je blestela v mladinski konkurenci in na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem leta 2019 pobirala odličja. Planko se je pred dvema tednoma odlično odrezal še na evropskem prvenstvu, ko je na posamični tekmi osvojil bronasto odličje, s čimer si je zagotovo še nekoliko dvignil samozavest.

Planko se bo na progo podal kot 59. S startno številko 84 se bo s starta pognal Alex Cisar, Toni Vidmar pa čisto ob koncu startnega seznama, s številko 108. V sprintih za svetovni pokal se mladeničem v tej zimi še ni izšlo po načrtih in željah, najboljši izid je zabeležil Planko z 31. mestom v Hochfilznu, v tej disciplini pa je bil drugi tudi na mladinskem pokalu IBU v Obertilliachu.

