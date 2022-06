Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Zupan je novi trener ekipe, katere član je zmagovalec lanske sezone in olimpijski prvak Rjoju Kobajaši. Foto: Vid Ponikvar

Japonski skakalni klub Tsuchiya Home Ski Club , katerega člana sta tudi zmagovalec lanske sezone svetovnega pokala, olimpijski prvak Rjoju Kobajaši, in veteran Noriaki Kasai, je potrdil, da je novi glavni trener ekipe Tsuchiya postal Slovenec Matjaž Zupan.

Potem ko so se pred dnevi v japonskih medijih pojavile informacije, da je vodenje ekipe Tsuchiya Home Ski Club prevzel nekdanji slovenski skakalec, zadnja leta pa trener Matjaž Zupan, so to potrdili tudi pri japonskem kolektivu. Na položaju trenerja japonske ekipe je bil v zadnjih letih Avstrijec Richard Schallert.

"Od junija 2022 je za novega glavnega trenerja ekipe Tsuchiya imenovan Matjaž Zupan. Pridružil se je ekipi in že vodi priprave na trening kampu Jamagata, ki se je začel 20. junija," so zapisali na uradni spletni strani japonske ekipe. Dodali so, da je 53-letnik na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 na ekipni tekmi še pod jugoslovansko zastavo osvojil srebro.

Zupan je že na pripravljalnem taboru v Zau:

Słoweniec już działa podczas zgrupowania w Zao.#skijumpingfamily pic.twitter.com/yWM8omBuaA — Dominik Formela (@DominikFormela) June 21, 2022

Rjoju Kobajaši je lani osvojil drugi veliki kristalni globus. Foto: Grega Valančič/Sportida Član kluba je tudi veteran Noriaki Kasai. Foto: Sportida

Zupan je tako postal glavni trener ekipe, ki jo sestavljajo nekatera zveneča imena japonskih smučarskih skokih.

Prvi zvezdnik je zadnja leta najboljši skakalec na svetu Rjoju Kobajaši. 25-letnik je v zadnji sezoni še drugič osvojil veliki kristalni globus, drugič osvojil novoletno turnejo, februarja pa v Pekingu skočil do prve olimpijske kolajne. Pravzaprav kar dveh. Na srednji napravi je postal olimpijski prvak, na veliki pa podprvak.

Član kluba je tudi veteran Noriaki Kasai, ki je pred tremi tedni dopolnil 50 let. Ob teh so del ekipe še osma skakalka lanske sezone Juki Ito, Masamitsu Itu, Daimatsu Takehana in Tatsunao Kobajaši, ki nastopajo na nižjih tekmovalnih ravneh.

Zupan je v zadnjih letih deloval kot trener Vladimirja Zografskega. Foto: Guliverimage

Slovenski trener, ki je nazadnje deloval kot trener Bolgara Vladimirja Zografskega, je po koncu kariere skakalca dlje časa uspešno vodil tudi slovensko reprezentanco, bil trener Rusov in Fincev.