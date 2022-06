Niko Prevc doletela izjemna čast

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, dvakratna mladinska svetovna prvakinja, si je s tem tako kot ostali nominiranci pridobila pravico do štipendije EOC, bila pa je ena od petih kandidatov za nagrado.

And the Winner of the 2022 Best European Young Winter Athlete is…🥁🥁🥁



Nika Prevc 🇸🇮⛷️🎉🤩



She is the 7th recipient of the Winter Piotr Nurowski Prize🏆



Congratulations to her and the other 4 finalists!👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/zqyZBgCstW