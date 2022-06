Špela Rogelj ostaja v smučarskih skokih, a v novi vlogi

Slovenska smučarska skakalka Špela Rogelj je marca po zadnji tekmi svetovnega pokala v nemškem Oberhofu končala svojo športno pot. Po novem bo 27-letnica na tekmah za celinski pokal in pokal Fis opravljala vlogo kontrolorke opreme. Razloge za odločitev o koncu kariere in preskoku v novo vlogo je razkrila v intervjuju za Delo.

"Če sem iskrena, vse do zadnje tekme v Oberhofu nisem bila prepričana, ali je čas za slovo ali ne," je dejala 27-letnica, ki je zadnjo tekmo sezone končala na šestem mestu in je vse do konca kariere skakala na visoki ravni. "Toda po drugi strani sem si vedno želela končati kariero na vrhuncu," je dodala Ljubljančanka.

K odločitvi je pripomogla tudi odločitev glavnega trenerja Zorana Zupančiča, ki je tedaj sporočil, da se poslavlja. "Nisem si predstavljala, da bi še eno sezono vztrajala brez trenerskega štaba, s katerim sem sodelovala v zadnjih letih," je dejala Rogeljeva, ki pa odločitve o koncu športne poti ne obžaluje, četudi Zupančič po pogovorih s Smučarsko zvezo Slovenije ostaja na položaju glavnega trenerja.

Na tekmah za celinski pokal in pokal Fis bo opravljala vlogo kontrolorke opreme. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Težko je presekati in se povsem posloviti od skokov"

Slovenka bo še vedno ostala vpletena v smučarske skoke, saj bo na tekmah za celinski pokal in pokal Fis opravljala vlogo kontrolorke opreme. "Možnost za to delo so mi ponudili že v Oberhofu. Ker je težko iz danes na jutri kar presekati in se posloviti od skokov, sem po nekaj pogovorih sprejela ponudbo," pravi Rogeljeva, ki se lahko pohvali kot prva slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal.

V Münchnu o postopkih merjenja

"Zaradi tega sem se minuli konec tedna tudi odpeljala v München, kjer smo se pogovarjali tudi o novih postopkih meritev tekmovalk in tekmovalcev. Ker bodo to po novem opravljali z laserji, bodo meritve zagotovo bolj točne, posledično naj bi bilo manj možnosti za goljufije," je še v intervjuju za Delo povedala 27-letnica, ki je priznala, da bo že od samega začetka opravljanja nove naloge stroga.