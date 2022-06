Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski zvezdnik smučarskih skokov Stefan Kraft ni navdušen nad spremembo, da se bo sezona svetovnega pokala začela v Wisli s kombinacijo ledene smučine in pristanka na plastičnih blazinah.

Prihajajoča sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih prinaša kar nekaj sprememb. Med drugim tudi zgoden začetek tekmovalnega obdobja, ki so ga prestavili povsem na začetek novembra. Svetovni pokal se bo v Wisli začel že 5. novembra, prvič na tem rangu pa bodo skakalci in skakalke tekmovali tako, da se bodo spustili po ledeni smučini, pristali pa na plastičnih blazinah. Mnenja o tej spremembi se krešejo, med tistimi, ki jim to ni po godu, je avstrijski zvezdnik Stefan Kraft.

"Nisem navdušen nad začetkom na ledeni smučini in pristankom na umetni podlagi. Vedeti morate, da se ledena smučina lahko zadostno ohladi le pri največ deset, 15 stopinjah temperature zraka. Če v začetku novembra posije sonce, se bo smučina zelo upočasnila. Skoki na plastiki in skoki na snegu sodijo med različna športa," je v pogovoru za Salzburger Nachrichten dejal 29-letnik, ki prav tako ni navdušen nad novim formatom tekmovanja, ki ga načrtuje Mednarodna smučarska zveza (Fis), in sicer nad tekmovanjem v parih.

Kraftu zamisel o tekmi svetovnega pokala, ki vključuje ledeno smučino in pristanek na plastiki, ni pretirano všeč. Foto: Sportida

"Menim, da ne bi bilo dobro, če bi lahko samo dva skakalca iz vsake države sodelovala na tekmovanju svetovnega pokala, preostali pa bi bili gledalci. Za večino ekipe bi bil tako tekmovalni dan izgubljen. Če že, bi raje videl, da ima lahko vsaka reprezentanca vsaj dva para tekmovalcev kot v nordijski kombinaciji," meni Kraft, ki je moral spomladansko selitev na skakalnice prestaviti.

Načrte mu je preprečila poškodba prsta na nogi, ki jo je staknil med ekstremnim treningom s specialno enoto policije. Sprva je kazalo, da gre za resnejšo poškodbo, a si je Avstrijec po pregledih lahko nekoliko oddahnil, saj ni prišlo do zloma.