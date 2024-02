Domen Prevc med najdaljšimi, a se je komaj rešil padca

V primerjavi s Kulmom, kjer so orli poleteli do ekipne zlate kolajne in Timi Zajc še do posamičnega brona, je ta konec tedna v slovenski ekipi še Žak Mogel. Od Slovencev je bil na petkovih kvalifikacija za sobotno tekmo najvišjeuvrščeni Lovro Kos (141,5 metra, 117 točk) na devetem mestu. Domen Prevc (144,5 metra, 103,3 točke) je bil 17., lahko pa bi bil precej višje. Pri doskoku se je komaj rešil padca, z obema rokama je podrsal po snegu in zato izgubil precej sodniških točk. Na tekmo so se uvrstili tudi 27. Zajc (131 metra, 95,8 točke), 30. Peter Prevc (127,5 metra, 92,9 točke) in 40. Žak Mogel (127,5 metra, 83,6 točke).

Willingen, kvalifikacije (M):



Da bodo imeli skakalci lažji prehod z letalnice na normalne skakalnice, je Willingen pravšnja naprava, saj je njen rekord v lasti Poljaka Klemensa Muranke kar 153 metrov. In zdaj ga je izenačil zmagovalec petkovih kvalifikacij Norvežan Johann Andre Forfang (129 točk). Z njim si je prvo mesto delil Japonec Rjoju Kobajaši (144 metrov, 129 točk), tretji pa je bil najboljši skakalec zime, Avstrijec Stefan Kraft (143,5 metra, 127,5 točke). V skupnem seštevku svetovnega pokala pred nadaljevanjem sezone najbolje kaže aktualnemu svetovnemu prvaku v poletih Kraftu. Avstrijec ima pred najbližjim zasledovalcem Andreasom Wellingerjem iz Nemčije že 252 točk prednosti. Na šestem mestu je Anže Lanišek, ki pa v Willingenu zaradi poškodbe ne nastopa.