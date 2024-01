Za družino Prevc je bil pretekli konec tedna sanjski. Brata Peter in Domen sta skupaj z Lovrom Kosom in Timijem Zajcem poletela do ekipnega zlata na svetovnem prvenstvu na letalnici na Kulmu, mlajša sestra Nika pa je nadaljevala blesteče predstave v svetovnem pokalu na Ljubnem, kjer je zmagala in bila druga.

"Danes (pogovarjali smo se v ponedeljek na novinarski konferenci, op. a.) sem jo peljal v šolo," je v smehu odgovoril Domen, ali sta se kaj slišala z Niko.

Domen je bil na Kulmu tisti joker, ki je občutno nagnil tehtnico na slovensko stran na moštveni preizkušnji. Svoje tekmece je krepko preskočil in Sloveniji priskakal veliko prednost.

Zlata medalja mu bo vlila dodatnega zagona za drugi del sezone, ki mu je bistveno bolj pisan na kožo. Vse skupaj se bo začelo že ta konec tedna v Willingenu, kjer je večja skakalnica, do konca marca pa se bodo skakalci pomerili še na treh letalnicah – v Oberstdorfu, Vikersundu in Planici.

Pred prvenstvom ste dejali, da boste šli na svetovno prvenstvo v poletih predvsem uživat. Ali ste?

Ja in ne. Zadnji skok mi je dal nekaj grenkega priokusa. Na koncu šteje medalja – in to največ.

Foto: Reuters

Pri zadnjem nastopu ste imeli slabe razmere, celo najslabše med vsemi, pa ste kljub vsemu krepko premagali tekmece v svoji skupini.

Ti pribitki so določena tolažba. Ni pa to to, če bi izenačil z metražo, ki jo izgubiš zaradi takšnih razmer.

V karieri ste na svetovnih prvenstvih v poletih osvojili tri medalje. Po srebrni v Oberstdorfu leta 2018 še zlati v Vikersundu pred dvema letoma in na Kulmu. Ali jih doživljate kaj drugače?

Ne bi rekel, da je kaj drugače, pa v bistvu je drugače. Vsaka je zgodba zase. Da bi dal eno pred drugo, pa ne. Vsaka ima nekaj svojega. Starejši ko si, morda vsaka šteje več, ker se zavedaš, koliko truda vlagaš, koliko poti si že prehodil.

Kakšno zadovoljstvo je, da ste z moštvenimi kolegi na vrhu, vsi tekmeci pa so za vami?

Potrditev, da si delal prav. Da je bil poletni trud poplačan. Da ni vse zaman. Da ne mlatiš prazne slame. Predvsem to, da vidiš, da preostale nacije niso bavbav. Vsi treniramo, na koncu pa ti takšen rezultat da vedeti, da si delal prav.

Ali je bilo tudi za vas preostalo trojico težko po soboti, ko je bil Timi Zajc sprva razočaran, ker se je spogledoval z zlatim odličjem na posamični preizkušnji, na koncu pa osvojil bron? Vendarle ste njegovi moštveni kolegi in ker ste tako povezani, verjetno tako veselje in razočaranje doživljate skupaj. Nato pa ste se morali hitro zbrati, saj vas je dan pozneje čakala ekipna preizkušnja.

Vedeli smo, da smo dobri in lahko naredimo svoje. Enostavno smo to imeli v glavi. Morda smo bili v soboto tisti trenutek po tekmi razočarani. Kot bi držal sladoled in bi ti padla kepica, ostal bi ti pa le kornet. Ni ravno tako sladko, kot če bi bila gor še kepica sladoleda. Na koncu je medalja le medalja. Mislim, da bo čez deset let Timi povsem drugače gledal nanjo kot po sobotni tekmi.

Foto: Guliverimage

Ste po nedeljski prvi seriji začutili, da je zlata medalja že praktično v vašem žepu? Vendarle ste imeli prednost več kot 30 točk.

Vseeno smo zelo konservativno šli v drugo serijo. Nihče ni želel pretiravati, prehitro odpirati šampanjca. Hitro se lahko namreč zalomi. Zlasti Kulm je takšna letalnica, pri 130 metrih, kjer se hrbtišče nekako zlomi, lahko hitro pristaneš, če narediš kaj narobe. Zato smo do zadnjega skoka morali ostati osredotočeni in imeti mirno kri. Zavedali smo se, da bo šlo v pravo smer, če bomo naredili vse, kot znamo. Ključno je bilo, da smo držali fokus do konca.

Kam spravljate medalje? Ali imajo posebno mesto?

Ta, ki sem jo danes pozabil, je v potovalni torbi (smeh, op. p.). Za kakšno leto jo dam v vitrino, potem gre v škatlo, ki jo dobimo zraven, in v omaro.

Zlati junaki Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Domen Prevc Foto: www.alesfevzer.com

Kakšna spodbuda je ta medalja za vas v luči nadaljevanja sezone? Kar nekaj letalnic je še pred vami, tudi skakalnica v Willingenu prihajajoči konec tedna, kjer se da daleč skočiti.

Willingen in te letalnice mi ležijo. Razen Lahti mi ne. A ga bom počasi, po toliko letih, tudi naštudiral. Prihajajo skakalnice, ki mi ustrezajo. Dobro, Trondheim je nekaj novega. Veselim se drugega dela sezone.

Letalnic pa verjetno še toliko bolj … Vendarle so še tiste v Oberstdorfu, Vikersundu in domači Planici.

Absolutno. Upam, da bodo še kaj bolj zanimive razmere, da ne bomo imeli le vetra v hrbet. Potem bo sploh lepo.