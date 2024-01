Slovenci poslali sporočilo skakalnim narodom

Kako ste doživeli osvojeno ekipno zlato medaljo na svetovnem prvenstvu? V karieri ste na velikih tekmovanjih osvojili že 12 odličij.

V nedeljo sem želel predvsem biti tam. Da to doživim. Nisem primerjal, kaj je bilo prej, kaj kasneje. Da sem bil prisoten v trenutku, ko se je dogajalo, mi je bilo najpomembnejše.

Kakšno zadoščenje vam daje zlato odličje?

Ne vem. Malce sem ponosen, bahav, da smo osvojili v Vikersundu zlato medaljo v poletih, lani je bila Slovenija zlata v Planici, letos pa smo prvo mesto spet zadržali na letalnicah. To je dosežek, s katerim pošlješ vsemu svetu sporočilo, da mora vedno računati nate.

Ali ste bili lahko pred nedeljsko ekipno tekmo mirni, če gledamo skozi prizmo vaših prejšnjih poletov, ki niso bili zadovoljivi?

Ne (smeh, op. a.).

Kako ste se pripravili po slabšem petku in zlasti soboti? So izkušnje pri tem odigrale vlogo?

Izkušnje, pogovor in zaupanje. Po sobotnem smučanju smo se malce pogovarjali in sem si rekel, da je treba pozabiti. V nedeljo sem moral brez pritiska na nalet. S Kranjcem (Robi Kranjec, op. a.) sva se pogovarjala, ker so te letalnice vedno drugi svet. Tega ne treniraš, nimaš v glavi. Skočiš in moraš čez 15 minut vse posrkati in se naučiti. Nimaš časa narediti sedmih, osmih skokov, kot je to na 120-metrskih skakalnicah. V nedeljo sem moral na tekmo zelo osredotočeno.

Medalje Petra Prevca na večjih tekmovanjih Olimpijske igre Zlata medalja – mešana ekipa (Peking 2022)

Srebrna medalja – posamična tekma (Soči 2014)

Srebrna medalja – ekipna tekma (Peking 2022)

Bronast medalja – posamična tekma (Soči 2014) Nordijsko svetovno prvenstvo Srebrna medalja – posamična tekma (Val di Fiemme 2013)

Bronasta medalja – ekipna tekma (Oslo 2011)

Bronasta medalja – posamična tekma (Val di Fiemme - 2013) Svetovno prvenstvo v poletih Zlata medalja – posamična tekma (Kulm 2016)

Zlata medalja – ekipna tekma (Vikersund 2022)

Zlata medalja – ekipna tekma (Kulm 2024)

Srebrna medalja – ekipna tekma (Oberstdorf 2018)

Bronasta medalja – posamična tekma (Harrachov 2014)

Koliko je potem dobrodošlo, da je bil z vami na terenu nekdaj vrhunski letalec Robert Kranjec? Njegove izkušnje so v takšnih primerih neprecenljive.

Zelo dobrodošlo je, da imaš nekoga takšnega, ki ti z drugačnimi besedami da, kar potrebuješ. Ve, da ni vse v tehniki, kako je treba skočiti, ampak tudi, kako si v glavi predstavljati. Če ti nekdo s takšnimi izkušnjami to pove, je odlično.

Zlati Slovenci Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Domen Prevc Foto: Guliverimage

Kakšen vrtiljak čustev je bil potem že po prvi seriji ekipne tekme, ko vam je uspel dober polet in ste bili vidno veseli?

Po prvi seriji še ne prav velik. Zavedal sem se, da bo še ena serija. Da so moji skoki na meji in se nisem želel veseliti, dokler ni bilo vsega konec. Zato sem umirjeno čakal. Bom pa rekel, da sem bil kar zelo osredotočen. Tudi telefona nisem dal iz bunde, ko smo prišli na letalnico. Spremljal sem, zbran sem bil. Čustva so prišla šele po finalu, ko sem svoj del opravil in se spodaj usedel na mesto vodilnega. Takrat sem si rekel, da sem svoje naredil in čakal.

Kako kot kapetan reprezentance vzdržujete vzdušje? Videti je namreč, da se zelo dobro razumete.

Ne, da bi se trudil, da bi bilo vzdušje dobro, ampak moram nekako poskrbeti, da smo uspešni.

Pa vendar je lažje biti uspešen ob dobrem vzdušju.

Na koncu je nekakšna uravnilovka. Da nekoga, ki je dol, dvigneš. Če misliš, da je nekdo preveč visoko, ga potegneš dol. Če kdo preveč govori o vetru, je treba njegove misli usmeriti nazaj v tehniko. Če nekdo preveč govori o tehniki, je treba njegove misli preusmeriti, mora malce zadihati. Ravnotežje je treba loviti.

Foto: Guliverimage

Kaj za vas pomeni uspeh v luči nadaljevanja sezone? Ste zaradi tega mirnejši?

Nisem še pomislil, ampak bi bil nemiren, če v Avstriji ne bi bilo slovenskega uspeha. Uspeh je zelo dobrodošel in daje umirjenost, ki je pri skokih zelo pomembna.

Na prvenstvu ste se spomnili poškodovanega moštvenega kolega Anžeta Laniška na prav poseben način. Na čeladi ste imeli njegov logotip žabe s smučmi. Prav tako ste imeli na podelitvi na listku napisano 'Anže, mi smo s tabo'. Kakšen je bil njegov odziv ob osvojenem naslovu? Verjetno se vam je oglasil.

V bistvu je čestital, ker ve, koliko je divjanja po vseh tekmah. Ve, da ne prideš do izraza, če nisi zraven. Čestital je, privošči nam, kar je najpomembnejše.