Pokljuka pripravljena. Prijavljenih 337 tekmovalcev iz 38 držav.

Znane so tudi vse druge številke. V organizacijskem odboru bo sodelovalo 400 ljudi, skupaj z drugimi sodelavci jih je akreditiranih 530, javnost bo o tekmovanju obveščalo in jim omogočilo oglede 380 novinarjev in njihovih sodelavcev, so še sporočili pokljuški prireditelji.

Ti si še vedno želijo, da bi si tekme svetovnega prvenstva ogledalo vsaj minimalno število gledalcev. Predsednik organizacijskega odbora Jelko Kacin je na željo tekmovalcev, da bi jih bodrilo vsaj nekaj navijačev, naznanil, da bi lahko prišli navijat zdravstveni delavci.

V organizacijskem odboru idejo o zdravstvenih delavcih vidijo tudi kot zahvalo za boj proti koronavirusu. "Upamo, da bodo prihodnje sprostitve ukrepov za zajezitev širjenja epidemije, ki se obetajo, to tudi omogočile," pravi generalni sekretar organizacijskega odbora Tim Farčnik.

Drugo SP na Pokljuki drugačno

Stalnica vseh biatlonskih prireditev na Pokljuki je od premiere v sezoni 1992/93 Peter Zupan, predsednik ŠD Pokljuka, v okviru katerega deluje organizacijski odbor: "Izredno sem zadovoljen, da smo lahko že na drugem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Prvo je bilo povsem drugačno, posebno pa je na neki način tudi to drugo, izvajamo ga pod drugačnimi pogoji, a tudi v drugačni pripravljenosti prizorišča. V zadnjih dveh letih smo dosegli velik napredek v urejenosti prizorišč. Odpravili smo tiste grehe, ki so nastali pri nastajanju središča, uredili smo proge, pomembno pa je tudi, da smo rešili težave napajanja z energijami in optično omrežje."

Nekaj težav je le zaradi visoke snežne odeje. "Veseli smo nenormalno visoke snežne odeje zaradi prog, a imeli smo tudi veliko dodatnega dela. Verjamem, da bo SP uspešno, za kar se bodo organizatorji potrudili. Res smo vložili veliko napora. Sprva smo načrtovali, da bo v projektu sodelovalo kar 700 ljudi, ker ne bo navijačev, v izvedbi sodeluje 400 sodelavcev," še pravi Zupan, ki poudarja, da gre za uspešno kombinacijo izkušenih in mladih.

Telekom Slovenije vzpostavil mobilni prenos podatkov 5G

Novi partner Pokljuke pri nepogrešljivi tehnični podpori pa je Telekom Slovenije. "V Telekomu Slovenije z zmogljivo komunikacijsko infrastrukturo in naprednimi storitvami organizatorjem tekem svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki zagotavljamo celovito informacijsko-komunikacijsko podporo za izvedbo športnega tekmovanja na najvišjem nivoju, gledalcem pa vrhunsko uporabniško izkušnjo pri spremljanju športnega dogajanja na daljavo. Za potrebe tekmovanja smo na pokljuškem platoju zagotovili dodatne kapacitete omrežja in med drugim vzpostavili tudi mobilni prenos podatkov 5G," pojasnjuje Gregor Bizjak, vodja projekta Pokljuka 2021 v Telekomu Slovenije.

Bizjak zagotavlja, da bo Telekom Slovenije po tehnični plati dobro poskrbel za vse udeležence tekmovanja: "S tem udeležencem prvenstva, organizatorjem, strokovnim štabom, tekmovalcem in medijem zagotavljamo hitre in zanesljive povezave v realnem času, interaktivnost in avtomatizirane personalizirane vsebine."

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki bodo organizatorjem, tekmovalcem in medijem na voljo najhitrejše omrežje 5G in preostale najsodobnejše komunikacijske storitve.

Če ljubiteljem biatlona spremljanje tekem ne bo omogočeno v živo na Rudnem polju, pa jim bo največja slovenska zavarovalnica to omogočila vsaj virtualno:

Spored SP na Pokljuki: Sreda, 10. februar:

15.00, mešane štafete, 4 x 7,5 km Petek, 12. februar:

14.30, šprint, moški, 10 km Sobota, 13. februar:

14.30, šprint, ženske, 7,5 km Nedelja, 14. februar:

13.15, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.30, zasledovanje, ženske, 10 km Torek, 16. februar:

12.05, posamično, ženske, 15 km Sreda, 17. februar:

14.30, posamično, moški, 20 km Četrtek, 18. februar:

15.15, mešani pari Sobota, 20. februar:

11.45, štafeta, ženske, 4 x 6 km

15.00, štafeta, moški, 4 x 7,5 km Nedelja, 21. februar:

12.30, skupinski štart, ženske, 12,5 km

15.15, skupinski štart, moški, 15 km

