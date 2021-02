"Tudi če nihče drug ne bi verjel v medaljo, jaz moram"

Fak bo imel priložnost preizkusiti proge in strelišče, Bauer pa po prisilnem odmoru zaradi okužbe s koronavirusom potrebuje tekmo, da vidi, v kakšnem stanju je. Rezultatskega pritiska ne bo, saj bo druga, ženska polovica slovenske mešane štafete nekonkurenčna v boju za kakšen odmeven izid. Že tako mlada in neizkušena vrsta, ki jo vodi Andreja Mali, je namreč tik pred prvenstvom doživela še vdor bolezni covid-19, tako sta bili vpoklicani še dve mladinki.

"Želim si priti do medalje, koliko pa je ta želja realna, pa …"

''Počutim se zdravega, normalno treniram. Zavedam se svoje vloge na domačem svetovnem prvenstvu, a kljub vsemu bom poskusil nastopiti čim bolj sproščeno." Foto: Prezlc Photography A Jakov Fak bo v nadaljevanju prvenstva pod vse večjim pritiskom, saj je naš edini adut za kolajno. Sam ta visoka pričakovanja okolice poskuša v zadnjih pripravah odmisliti in se osredotočiti na nalogo. Tudi sam si na ramena nalaga veliko breme. "Domače svetovno prvenstvo je seveda nekaj posebnega," priznava. "Želim si priti do medalje, koliko pa je ta želja realna, pa …," dodaja. Kljub sramežljivosti pri napovedih dvomov pri njem ni: "Hočemo se predstaviti v najboljši luči, kolajna bi bila velika nagrada za vse. Pred seboj imamo cilj, priložnosti za njegovo izpolnitev bo kar nekaj in tega se veselim. Tudi če nihče drug ne bi verjel, da lahko to dosežem, bi jaz moral, saj drugače vse skupaj nima smisla."

''Počutim se zdravega, normalno treniram. Zavedam se svoje vloge na domačem svetovnem prvenstvu, a kljub vsemu bom poskusil nastopiti čim bolj sproščeno. Na tekmovanjih želim biti osredotočen na svoj nastop. Upam, da bo ta zadostoval za dober rezultat,'' še pravi Fak, ki je z nedavnimi stopničkami v Antholzu, prvimi po olimpijskih igrah v Pjongčangu, dobil dokaz, da lahko spet pride v ožji svetovni vrh: "To je velika spodbuda, zame velik rezultat, seveda pa to ni nobeno jamstvo za dobro uvrstitev na svetovnem prvenstvu."

V dneh pred začetkom prvenstva poskuša še dvigniti tekaško formo, zadovoljen pa je s strelskimi nastopi skozi sezono. Pokljuške proge so zahtevne, pravi: "Predvsem ta nova konfiguracija za svetovno prvenstvo je. Dodani so elementi, ki še otežujejo nastop, onemogočajo počitek na spustih, ki so bili včasih bolj ravni, zdaj pa so bolj ovinkasti. Treba bo biti zelo previden pri pristopu. Pravilno bo treba tudi razporejati moči. Treba bo dirkati zelo taktično in težke elemente izkoristiti sebi v prid."

Bauer v najbolj zrelih letih

"Zdaj sem v najbolj zrelih letih. Želim se približati tistim najboljšim sezonam, to me motivira, dodaten navdih pa bom seveda iskal ob dejstvu da SP poteka na domačih tleh.'' Foto: Prezlc Photography Klemen Bauer je zaradi okužbe s koronavirusom izpustil januarski del svetovnega pokala, zdaj pa je spet zdrav in nared za vrhunec sezone. ''Sem kar zadovoljen z učinkom treninga in milimi posledicami bolezni. Vsaj za zdaj lahko tako rečem," pravi, a priznava, da v resnici še ne ve, kakšne posledice bo pri njem pustil virus: "Videli bomo, kaj bodo prinesle tekme in napor na najvišjih obratih. A za zdaj je odziv telesa na trening kar spodbuden, tako da se veselim tekem."

O ciljih tudi zaradi nenačrtovanega izpada iz tekmovalnega ritma ne more govoriti konkretno. "Zavedati se je treba, da je konkurenca vsako leto močnejša, vedno težje je uresničiti visoke cilje. Kljub temu dejstvu se ne vdam, ravno zato še vztrajam. Zdaj sem v najbolj zrelih letih. Želim se približati tistim najboljšim sezonam, to me motivira, dodaten navdih pa bom seveda iskal ob dejstvu da SP poteka na domačih tleh.''

Bauer je bil zadnja žrtev bolezni covid-19 v slovenski moški vrsti, preboleli so ga tudi že Alex Cisar, Rok Tršan in Miha Dovžan. Trener Uroš Velepec je pri vseh treh opazil posledice, bodisi zaradi izpada treninga ob prebolevanju koronavirusne bolezni ali pa nepričakovanega nihanja forme po vrnitvi na tekmovanja. Trojica upa, da bo na Pokljuki sezono obrnila v pozitivno smer.

Cisar opogumljen s prvimi točkami svetovnega pokala

"Imel sem slabši začetek sezone. Na Finskem in v Nemčiji, ni bilo optimalno, nisem se najbolje počutil sploh v tekaškem delu. Mislim, da to ni posledica koronavirusa, saj sem opravil vse teste, ki so bili negativni, kar zadeva posledice. Hvala bogu, da se je tako izteklo," pravi Cisar, ki je v Antholzu prišel do svojih prvih točk svetovnega pokala. "Kljub dvema zgrešenima streloma sem prišel do prvih točk na individualni preizkušnji. To mi je res vlilo samozavest in veliko motivacijo predvsem za delo naprej, ne samo kratkoročno, ampak tudi dolgoročno. Zavedam se, da bodo te izkušnje, ki jih bom pridobil, prišle prav predvsem v prihodnjih letih, ko se bom, upam, boril za najvišja mesta na svetovnih prvenstvih. Za to bom delal, treniral, tudi garal.''

''Res si želim, da bi bila ta eksplozija ravno tu na Pokljuki"

Neučakan je tudi Tršan, letos še brez točk svetovnega pokala: ''Res si želim, da bi bila ta eksplozija ravno tu na Pokljuki. Cilj je, da dosežem najboljšo uvrstitev ravno tukaj. Proge vse poznam, strelišče poznam, to je pravzaprav drugi dom, kar mi vliva dodatno samozavest.'' Dovžan prav tako stavi na domače okolje: ''Vesel sem, da se krivulja vzpenja tudi tekaško, da sem končno dosegel skoraj zadovoljivo raven. Upam, da mi uspe na Pokljuki doseči dober rezultat, mislim, da bi se to lahko zgodilo. Ta teden smo dobro trenirali tu na Pokljuki in mislim, da se bo našla kakšna rezerva.''

Foto: Prezlc Photography

Velepec bo lahko računal še na mladinca Antona Vidmarja in Lovra Planka, ki sta si vpoklic v člansko vrsto prislužila z dobrimi nastopi v pokalu IBU. Od njiju seveda nihče ne pričakuje vrhunskih uvrstitev. ''Moje želje za SP so zelo preproste. Rad bi pokazal, iz kakšnega testa sem. Rad bi se naučil veliko novega. Tekmovalcev je sedem, prosta mesta so štiri, tako da bo že sam nastop na prvenstvu zame ena velika nagrada, čast in odgovornost,'' pravi Vidmar.

Pa dekleta?

Polona Klemenčič: Želim pokazati, kar znam, na strelišču in na progi. Upam, da bodo prišle še kakšne točke in letos najboljši rezultat. Foto: Prezlc Photography Podobno kot mladinec v moški vrsti se bo tudi skoraj vsa ženska reprezentanca osredotočila na nabiranje izkušenj. Prevelikega pritiska dekleta ne bi smela čutiti, vodstvo reprezentance od njih pričakuje eno uvrstitev med 25 in kar najboljši nastop štafete. "To je sicer odvisno od vsakega tekmovalca posebej, nekateri pritisk prenašajo bolje, drugi slabše," sicer pravi trenerka Andreja Mali in dodaja: "Mi se moramo osredotočiti na nabiranje izkušenj, nastopiti sproščeno in poskušati na tekmah uživati."

Če je Jakov Fak edini član moške vrste, ki mu je uspelo ubežati koronavirusu, je to v ženski ekipi Polona Klemenčič. Čeprav zdrava oziroma prav zato, je pristala v karanteni, na varnem pred okuženimi kolegicami. ''V 14-dnevni dnevni karanteni nisem imela preveč dela. Trenirala sem notri na kolesu. Mogoče je to recept, da se malo spočijem pred SP in da bom bolje nastopala. Želim pokazati, kar znam, na strelišču in na progi. Upam, da bodo prišle še kakšne točke in letos najboljši rezultat,'' nam je povedala teden dni pred začetkom SP.

Lea Einfalt je bolezen covid-19 prebolela pred kratkim. ''Počasi sem začela trenirati. Zagotovo ni iste forme in občutkov kot pred okužbo. Upam, da se v tem času, teh dneh do prve tekme, čim bolj sestavim, čim bolje treniram, da bo rezultat optimalen,'' pravi nekdanja reprezentantka v smučarskih tekih.

Foto: Prezlc Photography

Zdesetkani ženski vrsti sta na pomoč priskočili mladinki Lena Repinc in Živa Klemenčič. Obe sta bili nad klicem presenečeni. ''To je zame velika nagrada, nikakor nisem pričakovala, da se bom uvrstila v ekipo. To je bilo kar veliko presenečenje. Na tekme grem popolnoma brez pričakovanj, želim si nabirati izkušnje in se zabavati. Tekmovati tako, kot znam, a se ob tem zabavati,'' pravi prva, druga pa: ''Na letošnjo sezono se nisem pripravljala z mislijo na SP. Me je presenetilo, da imam možnost nastopati na Pokljuki. Razlika med rezultati v lanskih sezonah in letošnjo je rezultat tega, da sem bolj sproščena na tekmovanjih. Želim, da bi to sproščenost lahko prinesla na tekme na Pokljuki, potem vem, da bom lahko naredila to, kar znam.''

Spored SP na Pokljuki: Sreda, 10. februar:

15.00, mešane štafete, 4 x 7,5 km Petek, 12. februar:

14.30, šprint, moški, 10 km Sobota, 13. februar:

14.30, šprint, ženske, 7,5 km Nedelja, 14. februar:

13.15, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.30, zasledovanje, ženske, 10 km Torek, 16. februar:

12.05, posamično, ženske, 15 km Sreda, 17. februar:

14.30, posamično, moški, 20 km Četrtek, 18. februar:

15.15, mešani pari Sobota, 20. februar:

11.45, štafeta, ženske, 4 x 6 km

15.00, štafeta, moški, 4 x 7,5 km Nedelja, 21. februar:

12.30, skupinski štart, ženske, 12,5 km

15.15, skupinski štart, moški, 15 km

Preberite še: