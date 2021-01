Po Slovenki še "Slovenka": pohod proti velikemu globusu

Ko je leta 2013 v Lenzerheideju Tina Maze z rekordnim številom točk v zrak dvignila veliki kristalni globus, je s tem na seznam držav z zmagovalci v skupnem seštevku svetovnega pokala dodala tudi Slovenijo. Kot trinajsto državo in do danes zadnjo. Glede na to da v moški konkurenci prvih 44 smučarjev v skupnem seštevku svetovnega pokala prihaja iz držav, ki se že lahko pohvalijo z dobitnikom globusa, pri močnejšem spolu ne gre pričakovati širjenja tega zemljevida. Povsem drugače pa je pri dekletih. Po enajstih od skupno 32 tekmah se zdi daleč najbolj varna stava tista na Slovaško. Ta še nima zmagovalca skupnega seštevka, tudi Češkoslovaška kot predhodnica ne. S Petro Vlhovo je ta scenarij povsem uresničljiv. Še več, v tem trenutku tudi najbolj verjeten. Po Slovenki torej še Slovakinja ali, kot bi dejali Slovaki – Slovenka?

Livio Magoni: alfa in omega ekipe Petre Vlhove Foto: Guliver Image

Skupni imenovalec: Livio Magoni

Zanimivo je, da se bo tudi letošnja sezona končala s finalom v Lenzerheideju, kar pa še zdaleč ne bi bil edini skupni imenovalec Mazejeve in Vlhove. Za zadnjo namreč kot glavni trener in vodja tekmovalne ekipe skrbi Livio Magoni. Pred osmimi leti je bil prav omenjeni Italijan nepogrešljiva desna roka Andree Massija. "Zdaj sem jaz Massi," se je pred dobrimi štirimi leti, na začetku "projekta Vlhova", pošali Magoni. Ta se je po zaključku sodelovanja s tandemom Maze-Massi sprva preselil v Italijo, kjer je vodil žensko ekipo, s katero ni našel skupnega sistema. Nato je poskušal vzpostaviti mednarodno trenažno ekipo tekmovalk iz manj razvitih smučarskih držav. Leta 2015 je imel na mizi tudi ponudbo za selitev v slovensko žensko reprezentanco, a je na koncu sprejel slovaški izziv. Danes je to zgodba o uspehu.

Foto: Reuters

Vlhova nam je v preteklih letih večkrat priznala, da je Magoni na treningih pogosto navajal primere dobre prakse iz obdobja, ko je bil še član team to aMaze. Pripeljal jo je tudi na slovensko državno prvenstvo na Krvavec. Del koncepta vadbe je sicer poskušal prenesti že v italijansko reprezentanco, a za to ni bilo pravega posluha. Pri Slovakih ni bil deležen le posluha, temveč tudi zajetnega proračuna. Želel je celo korak dlje, tako da je v svojo ekipo kot svetovalko povabil Mazejvevo, a je ta sodelovanje tedaj zaradi pričakovanega materinstva zavrnila. Vseeno je pod družinskim patronatom uspel ustvariti močno in številčno ekipo. V njej je ob Magonijevem vodstvu in koordinaciji brata Borisa Vlhe šest stalnih članov, v nizkem štartu pa je stalno še vsaj šest zunanjih sodelavcev.

Nekoč "le" slalomistka

Danes 25-letna Slovakinja, ki je že leta 2012 na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila slalomski bron, dve leti pozneje pa je v domači Jasni postala še svetovna prvakinja, se je v svetovnem pokalu začela vzpenjati v varni senci rojakinje Veronike Velez Zuzulove. Ta jo zdaj spremlja kot strokovna televizijska komentatorka. In ima kaj videti. Slalom sicer ostaja njena paradna disciplina. V njem je lani osvojila mali kristalni globus. Na zadnjih devetnajstih tekmah le trikrat ni stala na stopničkah, od zadnjih sedmih pa jih je dobila kar šest. Toda vrednost njenih delnic močno dviguje predvsem široka paleta znanja, ki je plod dela z Magonijem. Tako je tudi na vseh paralelnih tekmah in veleslalomih konkurenčna za zmago, tuje pa ji niso niti hitre discipline.

V skupnem seštevku je bila že druga in tretja. Je zdaj čas tudi za prvo mesto? Foto: Guliver Image

Selitev na daljše smuči

Konkurenčnost v superveleslalomu in napredek v smuku bo poskušala potrditi že ta teden v St. Antonu. Tja se seli kot prepričljivo najboljša smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala. Z osvojenimi 615 točkami ima pred prvo zasledovalko Michelle Gisin 128 točk naskoka. Medtem ko Mikaela Shiffrin še ni na svoji stari šampionski ravni, italijanski trojček (Federica Brignone, Sofia Goggia in Marta Bassino) pa točke išče v isti malhi, je prav 27-letna Švicarka največja popestritev tega boja. Obenem pa sestra nekdanje smukaške olimpijske prvakinje, ki si je ta naslov v Sočiju delila prav z Mazejevo, na površje znova potiska koncept vsestranskosti. Trenutno je namreč v vseh štirih osnovnih disciplinah uvrščena med najboljšo petnajsterico.

Kraljica Zagreba, kmalu tudi svetovnega pokala?

Klub vsemu se zdi, da je to sezona Vlhove. Slovakinja namreč deluje psihološko zelo čvrsto, kar je nazadnje potrdila z zmago na Sljemenu, kjer je postala zagrebška snežna kraljica. Do danes je ob okroglih štiridesetih uvrstitvah na oder za zmagovalke dobila 18 tekem svetovnega pokala. Doma ima tudi že veleslalomsko zlato s svetovnega prvenstva in slalomski globus iz pretekle zime. Še pred napadom na prvo olimpijsko kolajno bo v prihodnjih mesecih skušala unovčiti dobre karte v svojih rokah ter se prebiti do zmage v skupnem seštevku. To pa je tudi osrednji cilj, ki so si ga začrtali v njenem taboru.