Čeprav pogled na ciljno pohorsko strmino, ki se od Trikotne jase vije proti mariborskemu Snežnemu stadionu, trenutno ni pretirano zimski, pa organizatorji tradicionalne Zlate lisice opozarjajo na napovedani vremenski zasuk in zagotavljajo, da so možnosti za uspešno izvedbo dveh ženskih veleslalomov svetovnega pokala (16. in 17. januar) precejšnje.

Znova prihaja obdobje, ko se v Mariboru marsikdo prelevi v strokovnjaka za vreme in kakovost snega. Neločljivi del zadnjega odštevanja do Zlate lisice je namreč pogledovanje v nebo in razglabljanje o kakovosti snega na Pohorju. Tokrat je bila sicer ta tema dolgo v senci epidemioloških razmer, ki so dodobra zaznamovale priprave na tradicionalni tekmi svetovnega pokala in bodo povsem ohromile spremljevalni program. A z novim tednom, ki prinaša tudi uradno snežno kontrolo predstavnika Mednarodne smučarske zveze, se pozornost vendarle preusmerja na teren.

Pohorska strmina 12 dni pred Zlato lisico Foto: Sportal

Zadnji teden Štajercem vreme nikakor ni bilo naklonjeno. Visoke temperature in dež so odplaknili kar nekaj zalog predhodno pripravljenega snega. Kritičen je predvsem odsek od Trikotne jase do cilja, kjer ob več zajetnih kupih snega zevajo številne zelene luknje. "Bili smo blizu zadostnim količinam snega, čeprav še brez bazične preparacije. Zdaj smo izgubili veliko. Do Trikotne jase smo še 'živi'. No, v spodnjem delu nas čaka še veliko dela," priznava generalni sekretar Zlate lisice Srečko Vilar, ki je po ogledu terena prav danes s sodelavci pripravil novo strategijo, po kateri bi pravočasno pripravili zadostne količine snega za veleslalomsko progo.

Snežna kontrola je na Pohorju predvidena za četrtek. Povsem izključen ni sicer niti zamik za kakšen dan, saj naj bi se prav ta teden zgodil vremenski zasuk. "Potrebujemo še dve ali tri hladne noči za pripravo dodatnega snega. S tem namenom smo že pripeljali tudi dva dodatna snežna topova. Ob cilju že tretji dan dela tudi snežna tovarna," poudarja Vilar in dodaja: "Optimizem črpamo predvsem iz ugodne vremenske napovedi. Zračna masa naj bi se močno shladila. V dveh valovih naj bi zapadlo nekaj snega, predvsem pa naj bi temperature dovoljevale izdelovanje snega in ustrezno pripravo."

Mitja Dragšič ostaja optimist. Foto: Sportida

V pripravljenosti je tudi vodja tekmovanja Mitja Dragšič, ki v šali pravi, da je "Štajerska edina regija v Evropi brez zajetnih količin naravnega snega". Upa, da se bo pohorsko topništvo, ki ga je upravljavec v zadnjih letih posodobil in avtomatiziral, sprožilo že v noči na četrtek. "Do konca tedna bi morali poskrbeti za zadostne količine snega. Sledi priprava tekmovališča. Od torka pa se bomo posvetili sklepni pripravi do petkovega uradnega preizkusa tekmovalne proge. Napovedi so dobre. Optimizem zato živi," pravi Dragšič, ki z ekipo letos ne načrtuje vbrizgavanja vode v snežno podlago, vseeno pa bodo površino polili z vodo in tako poskrbeli za primerno čvrstost. Podobno je bilo že ob zadnji uspešni izvedbi tekmovanja.

Maribor je sicer v zadnjem desetletju kar petkrat ostal brez Zlate lisice, nazadnje lani, ko so pri FIS-tekmi prestavili v Kranjsko Goro. "Letos bomo storili vse, da prireditev izpeljemo v Mariboru," v en glas poudarjata Dragšič in Vilar, ki se zavedata, da bo tekmovanje letos predvsem televizijski dogodek. V ciljnem izteku zato ne bodo pripravili tribun in šotorov, bolj pesto pa bo na Trikotni jasi. Tam namreč organizatorji načrtujejo "mehurček" za tekmovalke. Tudi dobršen del priprav na gostovanje karavane svetovnega pokala je prilagojen novim razmeram.