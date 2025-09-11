Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
11. 9. 2025,
14.52

Osveženo pred

25 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad letalske karte Air France potovanje PR članek

Četrtek, 11. 9. 2025, 14.52

25 minut

Z Air France ugodneje v številna svetovna mesta

Oglasno sporočilo
New York (Foto_Air France)_1200 | Foto Air France

Foto: Air France

Se tudi vi po koncu poletnih počitnic že spogledujete z raziskovanjem novih krajev? Morda navdih najdete v jesenski akciji družbe Air France, ki vam do 22. septembra 2025 omogoča ugodnejše cene nakupa letalskih vozovnic za številne zanimive destinacije v Severni Ameriki, pa tudi v Evropi in Afriki.

Slonokoščena obala – zakaj pa ne?

Za vse popotnike, ki iščejo pristna doživetja in manj uhojene poti, je Slonokoščena obala odlična izbira. Ponaša se s čudovitimi plažami, bujnimi deževnimi gozdovi in bogato tradicijo, saj v njej živi več kot 60 etničnih skupin. Največje mesto Abidžan velja za kulturno križišče Zahodne Afrike, znano po živahnem nočnem življenju, ulični hrani in edinstveni mešanici afriške in francoske kulture.

Abidžan (Foto_Air France)_1200 | Foto: Air France Foto: Air France

Pariz je vedno dobra ideja

Brezčasna mešanica zgodovine, umetnosti, romantike in vrhunske kulinarike – to je Pariz! Mesto je dom ikoničnih znamenitosti, kot so Eifflov stolp, Louvre in Notre-Dame, medtem ko njegove očarljive ulice in kavarne ustvarjajo čarobno vsakdanje vzdušje. Vsako okrožje (ali arrondissement) ima svoj edinstven pridih; od boemskega Montmartra do elegantnega Le Maraisa. Ne glede na to, kolikokrat ga obiščete, boste vedno odkrili kaj novega.

Pariz (Foto_Air France) | Foto: Air France Foto: Air France

Toronto – vzdušje velikega mesta s kanadskim pridihom

Ste vedeli, da je Toronto eno najbolj raznolikih mest na svetu? Polovica prebivalcev je namreč rojenih zunaj Kanade, zato lahko v mestu slišite več kot 180 različnih jezikov. Posebna zanimivost je tudi 30 kilometrov dolga podzemna pešpot s trgovinami, hrano in dostopom do pisarn, ki je še posebej uporabna v mrzlih zimskih dneh. 

Fotogalerija
1
 / 4

AF_Banner_486x468_SI | Foto: Air France Foto: Air France

Če vas zanimajo druge severnoameriške destinacije, pa lahko ugodneje poletite tudi v New York, Atlanto, Detroit, Cincinnati in Raleigh (Severna Karolina).

Nakup ugodnejših letalskih vozovnic je za vse navedene destinacije že na voljo na spletni strani Air France.

 

Naročnik oglasnega sporočila je AIR FRANCE. 

noad letalske karte Air France potovanje PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.