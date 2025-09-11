Z Air France ugodneje v številna svetovna mesta

Se tudi vi po koncu poletnih počitnic že spogledujete z raziskovanjem novih krajev? Morda navdih najdete v jesenski akciji družbe Air France, ki vam do 22. septembra 2025 omogoča ugodnejše cene nakupa letalskih vozovnic za številne zanimive destinacije v Severni Ameriki, pa tudi v Evropi in Afriki.

Slonokoščena obala – zakaj pa ne?

Za vse popotnike, ki iščejo pristna doživetja in manj uhojene poti, je Slonokoščena obala odlična izbira. Ponaša se s čudovitimi plažami, bujnimi deževnimi gozdovi in bogato tradicijo, saj v njej živi več kot 60 etničnih skupin. Največje mesto Abidžan velja za kulturno križišče Zahodne Afrike, znano po živahnem nočnem življenju, ulični hrani in edinstveni mešanici afriške in francoske kulture.

Foto: Air France

Pariz je vedno dobra ideja

Brezčasna mešanica zgodovine, umetnosti, romantike in vrhunske kulinarike – to je Pariz! Mesto je dom ikoničnih znamenitosti, kot so Eifflov stolp, Louvre in Notre-Dame, medtem ko njegove očarljive ulice in kavarne ustvarjajo čarobno vsakdanje vzdušje. Vsako okrožje (ali arrondissement) ima svoj edinstven pridih; od boemskega Montmartra do elegantnega Le Maraisa. Ne glede na to, kolikokrat ga obiščete, boste vedno odkrili kaj novega.

Foto: Air France

Toronto – vzdušje velikega mesta s kanadskim pridihom

Ste vedeli, da je Toronto eno najbolj raznolikih mest na svetu? Polovica prebivalcev je namreč rojenih zunaj Kanade, zato lahko v mestu slišite več kot 180 različnih jezikov. Posebna zanimivost je tudi 30 kilometrov dolga podzemna pešpot s trgovinami, hrano in dostopom do pisarn, ki je še posebej uporabna v mrzlih zimskih dneh.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Foto: Air France



Če vas zanimajo druge severnoameriške destinacije, pa lahko ugodneje poletite tudi v New York, Atlanto, Detroit, Cincinnati in Raleigh (Severna Karolina). Nakup ugodnejših letalskih vozovnic je za vse navedene destinacije že na voljo na spletni strani Air France.





Naročnik oglasnega sporočila je AIR FRANCE.