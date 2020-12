Zelo slaba diagnoza za Klemna Kosija

Črne napovedi so se po pregledu z magnetno resonanco, ki je razkrila razsežnosti poškodbe, uresničile. Desno koleno Klemna Kosija je močno poškodovano. "V desnem kolenu ima poškodovanih več vezi in meniskus. Čaka ga operacija in dolgo rehabilitacijsko obdobje," so dva dni po tem, ko je dvakratni olimpijec nesrečno padel na drugem uradnem treningu smuka na progi Stelvio v Bormiu, sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Foto: Sportida

Da je s tem predolimpijska sezona 2020/21 za Kosija, ki je nastopil na treh tekmah in ostal brez točk svetovnega pokala, končana, je seveda povem jasno. Pri SZS ob tem še ne razpolagajo s podatki o načinu zdravljenja in dolžini rehabilitacije. Toda že iz opisa poškodbe je mogoče sklepati, da 29-letni Mariborčan še zelo dolgo ne bo mogel pomisliti na zahtevnejše obremenjevanje telesa. Povsem pričakovano in naravno je, da so Kosijeve misli trenutno osredotočene na popolno okrevanje. Prav verjetno pa je, da ga v času dolge rehabilitacije čaka tudi vprašanje o zmožnosti za tekmovalno vrnitev.

Nesrečni Stelvio

Kosi v nedeljo ni bil prvič žrtev proge Stelvio. Prav v ponedeljek sta minili dve leti od trenutka, ko je v Bormiu grdo padel na smukaški tekmi. Tedaj je tla pod nogami izgubil v spodnjem delu klasičnega prednovoletnega smuka, ko je zaradi napačnega težišča izgubil ravnotežje in s precejšnjo hitrostjo zletel s proge. Sreča v nesreči pa je bila, da jo je odnesel "le" z zlomljenim nosom in počeno ličnico, tako da se je lahko še v isti sezoni vrnil v tekmovalni cirkus. To pot so bile poškodbe po padcu na skoku v zgornjem delu proge veliko hujše.

Miha Hrobat: edini Slovenec s točkami na torkovem superveleslalomu. Foto: Sportida

V sredo le Kline in Hrobat



Po torkovem superveleslalomu, ki ga je dobil Američan Ryan Cochran Siegle, Miha Hrobat pa je bil kot edini Slovenec s točkami 17., bo v sredo v Bormiu na sporedu še tretji smuk sezone. Slovenske barve bosta branile Hrobat in Boštjan Kline, medtem ko pa se zmagovalec preizkušnje v Val d'Iseru Martin Čater ne čuti stoodstotno pripravljenega za spopad z brutalno progo Stelvio.

Visok davek poškodb

Čeprav je za nami le nekaj uvodnih tednov nove sezone, ki jo zaznamujejo tudi okužbe z novim koronavirusom, zaradi katerih je seznam nastopajočih večkrat nekoliko osiromašen, pa je davek poškodb že izjemno visok. Poleg nesrečnega Kosija so s predolimpijsko sezono že končali Avstrijki Nicole Schmidhofer in Bernadette Schild, Američanki Alice McKennis Duran in Jacqueline Wiles, Italijanka Nicol Delago, Francozinja Romane Miradoli, Hrvat Elias Kolega … Po vsej verjetnosti pa na delu pred jesenjo ne bomo videli še Švedinje Anna Swenn Larsson in Nemca Thomasa Dressna.