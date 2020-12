Švicarka prekinila niz Američanke in Slovakinje, ničla Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je veter odpihnil ponedeljkov veleslalom, so se dekleta danes na Semmeringu pomerila na slalomski preizkušnji. Zmage se je veselila Švicarka Michelle Gisin, drugo mesto je osvojila Avstrijka Katharina Lienseberger (+0,11), tretje mesto je pripadlo ameriški zvezdnici Mikaeli Shiffrin (+0,57). Slovenke so ostale brez točk, Andreja Slokar se je v prvi vožnji s številko 56 zavihtela na visoko 16. mesto (+2,26), a je v drugo na žalost odstopila.

Primorka je bila edina slovenska predstavnica v drugi vožnji slaloma na Semmeringu, a je tudi ona po odstopu preizkušnjo končala z ničlo. Slokarjeva je kljub temu v prvi vožnji poskrbela za veliko presenečenje, upoštevajoč dejstvo, da ni članica A-reprezentance. Ajdovka je bila boljša od novogoriške sosede Ane Bucik, ta je z zaostankom treh sekund za eno mesto zgrešila finale (31., +3,00). Na štartu so bile sicer štiri Slovenke. Neja Dvornik in Meta Hrovat nista končali prve vožnje in sta odstopili.

Kaj je povedala Andreja Slokar?

Na najvišjo stopničko se je z drugega mesta po prvi vožnji povzpela Švicarka Michelle Gisin, ta je tako končala niz zmag Mikaele Shiffrin in Petre Vlhove na slalomih za svetovni pokal, ki je trajal vse od 10. januarja 2017, ko je v Flachauu slavila Švedinja Frida Hansdotter. Shiffrinova, ki je po prvi vožnji vodila, je preizkušnjo končala na tretjem mestu, drugega mesta pa se je razveselila Avstrijka Katharina Lienseberger. Vlhova, zmagovalka uvodnih dveh slalomov sezone v Leviju, je slalom končala tik pod stopničkami za zmagovalke (+1,36) in prvič v več kot enem letu ni bila na zmagovalnem odru slalomov.

Naslednja preizkušnja alpske smučarke čaka že leta 2021, ko bo v nedeljo na zagrebškem Sljemenu nov slalom.

Semmering, slalom (ž):

Druga vožnja:

Skupna razvrstitev v svetovnem pokalu alpskih smučark (10/32):

1. Petra Vlhova (Slk) 515

2. Michelle Gisin (Švi) 427

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 335

4. Marta Bassino (Ita) 323

. Federica Brignone (Ita) 323

6. Sofia Goggia (Ita) 302

7. Katharina Liensberger (Avt) 300

8. Corinne Suter (Švi) 271

9. Lara Gut-Behrami (Švi) 258

10. Sara Hector (Šve) 194

. Katharina Truppe (Avt) 194

...

18. Ilka Štuhec (Slo) 102

33. Ana Bucik (Slo) 64

43. Meta Hrovat (Slo) 50

50. Tina Robnik (Slo) 39

89. Neja Dvornik (Slo) 3

. Maruša Ferk (Slo) 3

... Seštevek slaloma (3/9):

1. Petra Vlhova (Slk) 250

2. Michelle Gisin (Švi) 225

3. Katharina Liensberger (Avt) 200

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 185

5. Wendy Holdener (Švi) 145

6. Katharina Truppe (Avt) 112

7. Laurence St-Germain (Kan) 82

8. Chiara Mair (Avt) 78

9. Katharina Huber (Avt) 70

10. Irene Curtoni (Ita) 63

...

21. Ana Bucik (Slo) 30

42. Neja Dvornik (Slo) 3

Prva vožnja: