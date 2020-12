Veter odpihnil slovaško zmago in slovenske točke

Močan veter na Semmeringu je preprečil izvedbo finalne vožnje četrtega ženskega veleslaloma sezone. Po prvi vožnji je bila sicer v najboljšem položaju Slovakinja Petra Vlhova. Ob odpovedani tekmi pa so brez priložnosti za obogatitev zbirke točk ostale tudi nesojene slovenske finalistke Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik.

Medtem ko je moški superveleslalom v Bormiu danes preprečilo močno sneženje, pa se je nad dekleti na Semmeringu znesel močan veter. Ta je deloma zaznamoval že prvo vožnjo četrtega veleslaloma sezone, pred drugo pa se je močno okrepil. Organizatorji so sicer sprva poskušali s pripravo rezervnega štarta, torej s skrajšano progo, in začetek dvakrat prestavili za 15 minut. A ko je začel veter v ciljnem izteku prevračati zaščitne ograje in napihljive oglase, je bilo jasno, da pogojev za nadaljevanje in zaključek tekme ni.

Tina Robnik: deseta po prvem teku Foto: Guliverimage In medtem ko je veter "zaustavil" vse žičniške naprave in v ciljnem izteku poskrbel za pravo razdejanje, so se smučarke, ki so pred tem zaman čakale na svoj nastop, razočarane spustile s hriba. Tudi trojica Slovenk, ki si je izborila nastop v finalu. V najboljšem položaju je bila Tina Robnik, ki je z zaostankom 1,79 zasedala deseto mesto. Finalni nastop sta si izborili tudi Meta Hrovat in Ana Bucik. Kranjskogorčanka, ki je imela v zadnjem obdobju kar nekaj zdravstvenih težav, bi morala napadati s šestnajstega mesta, Novogoričanka pa z dvajsetega.

S progo Panorama na Semmeringu, ki si paket zadnjih tehničnih preizkušenj v koledarskem letu že po tradiciji bienalno izmenjuje z Lienzom, se je sicer v prvi vožnji najbolj učinkovito spopadla Petra Vlhova. Slovakinja, sicer tudi vodilna smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala, je imela 22 stotink sekunde prednosti pred Italijanko Marto Bassino, tretja je bila Švicarka Michelle Gisin, zmagovalka zadnjega veleslaloma v Courchevelu Mikaela Shiffrin pa četrta.

Meta Hrovat se je po zdravstvenih težavah vrnila v svetovni pokal. Foto: Sportida

Močnemu vetru pa se ob čakanju na štart druge vožnje ni bilo treba izpostavljati Neji Dvornik. 19-letna Korošica se ob vrnitvi v svetovni pokal po nizu nastopov na tekmah evropskega pokala s štartno številko 62 na dodobra načeti progi ni znašla najbolje, tako da je za vodilno Vlhovo zaostala za kar štiri sekunde in 65 stotink ter bila na 54. mestu krepko oddaljena od svojega drugega preboja v trideseterico v karieri. Njeno usodo je delila tudi 16-letna Hrvatica Zrinka Ljutić, ki velja za eno najbolj nadarjenih smučark prihajajočih rodov. "Nova Janica", ki sicer tudi sodeluje z legendarno Janico Kostelić, je bila ob krstu v svetovnem pokalu 49. A strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je pred njo še blesteča kariera.

V torek pod žarometi



Po odpovedanem veleslalomu se bodo zdaj organizatorji na Semmeringu posvetili pripravi na torkov slalom. Ta bo potekal pod žarometi (15.15/18.30). Slovenske barve bodo branile Meta Hrovat, Ana Bucik, Neja Dvornik in Andreja Slokar.

