Kosi po zadnje odgovore v Ljubljano

Dan po padcu v zgornjem delu proge Stelvio, od koder ga je nato v dolino odpeljal helikopter, je Klemen Kosi že zapustil bolnišnico v Sondriu. Čeprav dvomov o tem, da je zaradi poškodbe kolena zanj sezona že končana, skoraj ni več, pa mariborski specialist za hitri disciplini še nima končne diagnoze. Po zagotovilih iz slovenskega tabora mu bodo namreč pregled z magnetno resonanco, ki bo dal jasne odgovore o zahtevnosti poškodbe in zarisal nadaljnje postopke, opravili v Ljubljani.

Nesrečni Stelvio

Kosi v nedeljo ni bil prvič žrtev proge Stelvio. Prav na današnji dan leta 2018 je namreč v Bormiu grdo padel na smukaški tekmi. Tedaj je tla pod nogami izgubil v spodnjem delu klasičnega prednovoletnega smuka. Na prelomnici, ki ne spada med nevarnejše odseke, zaradi česar so namesto zaščitnih mrež v izletnem območju nameščene le zapičene mrežaste ograde, je zaradi napačnega težišča izgubil ravnotežje in s precejšnjo hitrostjo zletel s proge. Sreča v nesreči pa je bila, da jo je odnesel "le" z zlomljenim nosom in počeno ličnico, tako da se je lahko še v isti sezoni vrnil v tekmovalni cirkus. To pot so bile poškodbe hujše.

Klemen Kosi je takole še drugič v dveh letih Stelvio zapustil s helikopterjem Foto: Sportida

Visok davek poškodb

Čeprav je za nami le nekaj uvodnih tednov nove sezone, ki jo zaznamujejo tudi okužbe z novim koronavirusom, zaradi katerih je seznam nastopajočih večkrat nekoliko osiromašen, pa je davek poškodb že izjemno visok. Poleg Kosija so predolimpijsko sezono že končali Avstrijki Nicole Schmidhofer in Bernadette Schild, Američanki Alice McKennis Duran in Jacqueline Wiles, Italijanka Nicol Delago, Francozinja Romane Miradoli, Hrvat Elias Kolega … Po vsej verjetnosti pa na delu pred jesenjo ne bomo videli še Švedinje Anne Swenn Larsson in Nemca Thomasa Dressna.

V torek super-g, v sredo smuk

Medtem ko se je Kosi znašel v rokah zdravnikov, pa njegovi reprezentančni sotekmovalci upajo na boljše vremenske razmere v Bormiu. V torek so zaradi novozapadlega snega ostali brez načrtovanega superveleslaloma. Ta bo po novem na sporedu v torek. Miha Hrobat bo nastopil s štartno številko 28, Martin Čater s 36, Boštjan Kline pa s 45. Vsi trije bodo nastopili tudi na zadnjem smuku v koledarskem letu, le da so ga organizatorji zdaj premaknili na sredo. Štart obeh tekem bo ob 11.30.