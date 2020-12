Stelvio znova usoden za Klemna Kosija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je bil Američan Ryan Cochran Siegle najhitrejši še na drugem uradnem treningu pred torkovim zadnjim smukom v koledarskem letu, pa je slovenski tabor zaskrbljen zaradi padca in poškodb Klemna Kosija.

Skorajda natančno dve leti po grdem padu na progi Stelvio v Bormiu, ko si je na superveleslalomski tekmi zlomil nos in počil ličnico, je član slovenske ekipe za hitri disciplini Klemen Kosi omenjeni italijansko progo znova zapuščal v helikopterju. Drugi uradni trening pred torkovim tretjim smukom sezone je namreč Mariborčan predčasno končal. Tokrat je v snegu pristal v zgornjem delu proge. Zaradi bolečin v kolenu in ureznine na ustnici je bil prepeljan v bolnišnico na dodatne preglede.

Najhitrejši na drugem uradnem treningu je bil sicer znova Američan Ryan Cochran Siegle, ki se je pred dnevi v Val Gardeni prvič povzpel na stopničke za zmagovalce. Da uspeh še zdaleč ni bil naključen potrjuje z dvema najboljšima časoma treningov v smuku. Tokrat je za tri desetinke prehitel Avstrijca Vincenta Kriechmayra, tretji pa je bil Francoz Brice Roger.

Po padcu Kosija in odločitvi Martina Čatra, da po ogledu ne nastopi, je bil najhitrejši Slovenec znova Miha Hrobat. Z zaostankom 2,94 je pristal na 32. mestu, deset mest za njim pa je bil Boštjan Kline (+3,88).