Zdravstvena kalvarija švedske slalomistke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj že kar krepko oddaljenega 16. februarja je bila Švedinja Anna Swenn Larsson na smučeh, ki jih je vzorno pripravil uveljavljeni slovenski serviser Jaka Poje, v slalomskem delu kranjskogorske Zlate lisice na dobri poti k prvi zmagi v karieri. Po treh drugih in prav toliko tretjih mestih. Tedaj vodilna Petra Vlhova je bila v Podkorenu že "premagana". A vsega nekaj količkov pred ciljem je Larssonova spektakularno padla in ostala praznih rok.

"Nova priložnost bo prišla kmalu," so si dejali v švedskem taboru. Toda sledil je predčasen konec sezone, za katerega je poskrbel prvi val novega koronavirusa. Ta je nato zaznamoval tudi prve tedne nove zime. Švedinje namreč niso smele nastopiti na obeh slalomih v Leviju, saj je bil eden od trenerjev pozitiven na testu. V začetku decembra je sledilo novo neprijetno presenečenje: pozitivna ob testu na covid-19 je bila tudi Larssonova.

In ko je že kazalo, da se bo sezona za 29-letno svetovno prvakinjo vendarle lahko začela, je sledil nov udarec. Zlom gležnja. Zgodba tu še ni končana. Švedinja je sprva upala, da se bo po šestih tednih lahko vrnila v karavano svetovnega pokala in nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Zdaj je jasno, da tudi iz te moke ne bo kruha. Prehitro vračanje bi namreč lahko povzročilo tveganje hujše poškodbe z dolgotrajnejšimi posledicami. Zato je smučarka po pogovoru z zdravniško službo pristala na operacijo in s tem po vseh verjetnosti predčasno potegnila črto pod sezono 2020/21.

V izjavi za javnost Anna Swenn Larsson, ki je že več kot dve leti stalna članica elitne slalomske sedmerice, priznava, da se je težko sprijazniti s takšnim epilogom. V isti sapi pa poudarja: "Vrnila se bom še močnejša!"