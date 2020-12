Švicarski velikan previsok za slalomsko elito

Kar 317 dni je trajal premor med zadnjim slalomom predčasno končane pretekle in prvim nove sezone svetovnega pokala. A zdi se, da so se skoraj bolj kot v tem obdobju slalomske karte premešale v dveh urah med prvo in drugo vožnjo slaloma v Alta Badii. Otoplitev je namreč spremenila snežno podlago, proga se je upočasnila, tako da je finalna vožnja postregla z nizom napredkov in "pogrebom" vodilnih po prvem teku. Smučarji, ki so pristali na stopničkah za zmagovalce, so namreč v finalu skupaj pridobili kar 25 mest. Drugouvrščeni Avstrijec Manuel Feller kar enajst, po sedem pa njegov rojak Marco Schwarz na tretjem mestu in končni zmagovalec Ramon Zenhäusern iz Švice.

Alex Vinatzer, ki je vodil po prvi vožnji, je bil na koncu četrti. Foto: Reuters

Junak izpod Vitranca

"Ker je bil tekmovalni premor tako dolg, sem bil pošteno nervozen. Vesel sem, da sezono začenjam z zmago. V prvem nastopu sem sicer nekoliko zaostal, a razlike so bile majhne. Vedel sem, da je mogoče z bojevito vožnjo napredovati," se je zmage veselil švicarski prvokategornik, ki v višino meri dobrih 200 centimetrov. Tokrat ni bil najvišji le v dobesednem, temveč tudi prenesenem pomenu besede. Četrtič v karieri, drugič v slalomu. Ob dveh paralelnih v Stockholmu, kjer je s pridom izkoriščal prav svojo višino, je doslej edino slalomsko zmago slavil leta 2019 v Kranjski Gori. Takrat je ugnal tudi Marcela Hirscherja in Henrika Krustoffersena. Ta je bil tokrat šesti, a je vseeno za pet mest ugnal Alexisa Pintuaulta.

Hadalin brez želenega presežka

Dolgo pričakovani slalom pa ni upravičil slovenskih pričakovanj. Del teh je bil močno načet že v nedeljo, ko je najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin neugodno padel na veleslalomski tekmi. To je bila oteževalna okoliščina za Vrhničana, ki pa po stisnjenih zobeh tudi s slalomskima izvedbama na Gran Risi ni bil zadovoljen. Oba nastopa je sicer opravil brez izrazito velike napake, a tudi brez ustreznega ritma, s katerim bi si lahko obetal izstopajoči rezultat. Prvo vožnjo je zaključil na 17. mestu, v drugo je še nekoliko izgubil in preizkušnjo končal na 20. mestu. S tem je sicer še enajstič na zadnjih dvanajstih slalomih prišel do točk. Ni pa skrivnost, da meri precej višje.

Kranjec po napaki praznih rok

Hadalin je bil edini slovenski finalist. Medtem ko je Aljaž Dvornik ob vrnitvi v svetovni pokal na 54. mestu (+4,69) prehitel le francoskega asa Clementa Noela, ki se je po hudi napaki vrnil na progo, pa je veliko več pokazal Žan Kranjec. Po nedeljskem devetem mestu v veleslalomu, ki je imelo zaradi prvega nastopa po očetovi smrt posebno težo, je tokrat pokazal še visoko raven slalomske pripravljenosti. S številko 32 ni bil le na poti v finale, temveč celo v petnajsterico, a je ob vertikalni postavitvi pri merjenju drugega vmesnega časa storil napako in odstopil. Novo priložnost, da potrdi dobro slalomsko formo, bo imel že v torek, ko bo smučarsko karavano gostila Madonna di Campiglio.

Žan Kranjec (na fotografiji), Šefan hadalin in Aljaž Dvornik bodo nastopili tudi na torkovem slalomu. Foto: Sportida

"Lahko smo konkurenčni"

"Občutki so mešani. Tako v prvi kot tudi v drugi vožnji sem pokazal dobre in slabe stvari. Tekma je bila sicer zelo zahtevna. A to je prvi slalom. Rezultat moram sprejeti in na njem graditi," je po tekmi dejal Hadalin, medtem ko pa je trener Klemen Bergant priznal, da po tako dolgem premoru ni vedel, kam spada udarni slovenski dvojec. Čeprav rezultatskega presežka ni dočakal, pa je bil pomirjen ob prvih povratnih informacijah. "Žan je v prvi vožnji do odstopa pokazal eno svojih najboljših voženj. Štefan je po drugi strani nihal med zelo dobrimi in slabimi odseki. Uvrstitev je plod tega. A vidimo, da smo blizu. Že jutri in predvsem v slalomskem januarju smo lahko konkurenčni najboljšim na svetu," je dejal glavni trener ekipe za tehnični disciplini.

