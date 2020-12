Velika osebna zmaga Žana Kranjca

V Alta Badii je bil že trikrat boljši kot deveti. Tudi nastopa na sloviti progi Gran Risa nista bila optimalna. Prvi nekoliko preveč nadzorovan, drugi z stremi manjšimi zdrsi. Vseeno pa je bil Žan Kranjec po devetem mestu na četrtem veleslalomu sezone v marsikaterih očeh zmagovalec. Način, na katerega se je vrnil po hudi družinski tragediji, v kateri je ostal brez očeta, ter odločnost, ki jo je pokazal, lahko označimo za pomembno osebno zmago 28-letnega veleslalomskega specialista, ki je po tekmi dejal: "Zadnjih deset dni zame ni bil lahkih. A sem vesel, da sem se vrnil. Ko smučam, lahko dam težave in skrbi na stran. Solidno sem se odzval. Zadovoljen sem tudi s končnim devetim mestom."

Stoti nastop v svetovnem pokalu - v spomin na očeta Foto: SloSki Ni skrival, da je nastopil z mislijo na očeta. Nosil je tudi posebno čelado, na kateri je pisalo "Dad, for you!" oziroma "Oče, zate!". A na progi je poskušal v sebi znova prebuditi prefinjene občutke in napadalnost, s katero bi preprečil, da bi mu pregovorno tehnično obarvana proga narekovala smučanje. "V Alta Badii je snežna podlaga pogosto specifična. Trda, a zelo agresivna. Nekaterim to bolj drugim manj ustreza. A v našem športu je vsaka tekma zgodba zase. Nekje si lahko z naskokom najboljši, drugje se mučiš. A ponavljam, če potegnem črto, moram ugotoviti, da sem iz te tekme veliko potegnil ," je svoj nastop ocenil Kranjec, ki se je v zgoščeni konkurenci zdaj povzpel na peto mesto veleslalomskega seštevka svetovnega pokala.

"Za Žana je bila to morda celo njegova najtežja tekma v karieri. Nanjo se je pripravil in se boril. Z njim moramo biti zadovoljni. Ni bilo vse odvisno le od njega. Svoje je naredila tudi oprema," je nastop svojega prvega moža ocenil trener Klemen Bergant in pri tem namignil na končni vrstni red s popolno prevlado smučarjev na Headovih smučeh. Prvi trije in skupno kar pet tekmovalcev med najboljšo sedmerico je namreč nastopilo na smučeh omenjenega proizvajalca. Tudi zmagovalec tekme in po novem vodilni smučar skupnega seštevka svetovnega pokala Alexis Pinturault ter norveški mladenič Atle Lie McGrath, ki je v štirinajstem nastopu v svetovnem pokalu z drugim mestom prišel do prvih stopničk.

Na tekmo s številko 3, po tekmi v objemu s trenerjem Klemnom Bergantom Foto: SloSki

Trener Bergant se je seveda dobro zavedal vrtiljaka čustev, na katerem se je znašel njegov prvi adut, zato mu je vse od trenutka, ko ga je tistega usodnega 10. decembra iz Reiteralma odpeljal domov, nudil čvrsto oporo. Tudi po tekmi ga je čustveno objel, pozneje pa potrdil, da bo Kranjec nastopil še na obeh slalomih, ponedeljkovem v Alta Badii in torkovem v Madonni di Campiglio. Tam bo sicer prvi slovenski adut Štefan Hadalin, ki je tokrat že v prvem teku neugodno padel, a se po zagotovilih iz slovenskega tabora ob tem ni resneje poškodoval. Priložnost na obeh slalomih bo sicer dobil tudi Aljaž Dvornik.