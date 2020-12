Pinturault do zmage, Kranjec v spomin na očeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Alta Badii v Italiji se je z zmago Francoza Alexisa Pinturaulta končal četrti veleslalom te sezone. Žan Kranjec, ki je nastopil prvič po družinski tragediji, v kateri je izgubil očeta in je danes smučal s posebnim posvetilom na čeladi, je bil na koncu deveti. Štefan Hadalin je odstopil že v prvi vožnji.

Pravo senzacijo je na progi Gran Risa pripravil 20-letni Norvežan Atle Lie McGrath, sin nekdanjega smučarja Felixa McGratha, ki je presenetil že v prvi vožnji, ko se je s štartno številko 29 zavihtel na 4. mesto. Še bolje mu je šlo v finalni vožnji, kjer je zaostal samo za Francozom. Do zmage ga je ločilo pičlih sedem stotink sekunde. To je sploh njegova prva uvrstitev med prvo deseterico in kakopak tudi uvrstitev med najboljše tri.

20-letni Norvežan Atle Lie McGrath je bil preserečen ob uspehu kariere. Foto: Guliverimage/Getty Images

Tudi 3. mesto je svojevrstno presenečenje. Bronasto kolajno je z zaostankom 24 stotink sekunde osvojil Švicar Justin Murisier, ki je prvič stopil na zmagovalni oder na tekmi svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Žan Kranjec je bil po prvi vožnji šesti, na koncu pa je nekoliko pokvaril uvrstitev in pristal na 9. mestu.

Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin, ki je štartal kot 54., je po hudem padcu odstopil že v prvi vožnji. Za zdaj še ni znano, za kako hudo poškodbo gre.

Jubilejna 100. tekma z globokim sporočilom

Za najboljšega slovenskega veleslalomista je bila današnja tekma pomembna v več pogledih. Gre za njegovo jubilejno stoto tekmo v svetovnem pokalu in prvi štart po smrti očeta, ki je pred natanko desetimi dnevi umrl v tragični delovni nesreči v Ratečah.

V njegov spomin Kranjec na čeladi nosi posebno sporočilo – namesto sponzorskega napisa ima na čeladi posvetilo v spomin očetu ("Dad, for you" oziroma "Oče, zate").

Žan Kranjec se je s posvetilom na čeladi spomnil na svojega pokojnega očeta. Foto: Reuters

Kranjec ima na Alta Badio lepe spomine, tu se je namreč decembra 2017 prvič povzpel na zmagovalni oder (3. mesto), pred sedmimi leti pa je s 23. mestom osvojil tudi svoje prve točke v svetovnem pokalu.

Alta Badia, veleslalom, 2. tek

Alta Badia, veleslalom, 1. tek:

