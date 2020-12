Dovolj razlogov za optimizem Ilke Štuhec

Rezultati, ki jih je v svojem prvem tekmovalnem koncu tedna v novi sezoni v Val d'Iseru vknjižila Ilka Štuhec (4. in 7. mesto v smukih ter 15. v superveleslalomu), resda niso obogatili njenega seznama največjih uspehov, a so zanesljivo kakovosten temelj in razlog za optimizem v zimi svetovnega prvenstva.

V vsej sezoni 2019/20 se je Ilka Štuhec dvakrat prebila med smukaško deseterico, a ni bila nikoli boljša kot šesta, v superveleslalomu pa je bil rezultat sezone 20. mesto. V novi zimi je to letvico visoko preskočila že na prvi hitrostni postaji karavane svetovnega pokala. V Val d'Iseru je manjkala predvsem pika na i, uvrstitev na stopničke, kar priznavajo tudi v njenem taboru. Toda savojski rezultati nakazujejo na velik zasuk, povsem upravičen občutek o rezervah in zapravljenih priložnostih pa odstira pogled na prostor za dodaten napredek.

Foto: Reuters

Čeprav se je lani otepala priponke povratnice po poškodbi, pa primanjkljaja pomladih in poletnih snežnih kilometrov vendarle ni mogla prikriti. Kljub dobrim notranjim občutkom se je davek poškodbe poznal pri tekmovalnem preskoku in percepciji tveganja. V Val d'Iseru je znova obudila spomin na svojo šampionsko podobo, od katere jo trenutno loči še bolj samozavesten prehod iz drsalnih delov v tehnične odseke. Manjka ji torej vsa slika.

Največja rezerva: Samozavest! "Prvi tekmovalni vikend je bil večinoma OK. So pa seveda tudi stvari, za katere sem si zadala, da jih bom naredila bolje, zato sem srednje zadovoljna," je ob slovesu od Val d'Isera dejala Štuhčeva, ki je bila zadovoljna predvsem s petkovim četrtim mestom v smuku, očitala pa si je, da dan pozneje ni gradila na predhodnih vožnjah in odpravila napak. Ob vprašanju, kje se še skrivajo rezerve, kot iz topa izstreli, da v samozavesti. Meni pa, da se je dobro odzvala na tri tekme v nizu.



Foto: Reuters



"Telesno sem vrhunsko pripravljena. Glava je bila malce nervozna. Predvsem pred prvim treningom. A sem kmalu videla, da še vedno znam. Nimam se česa bati. Moram uživati," pravi zmagovalka devetih tekem svetovnega pokala, ki je sicer na stopničkah nazadnje stala pred 23 meseci. Najboljšim je trenutno veliko bližje v smuku.



Foto: AP Photo/Giovanni Auletta, Guliverimage

Če obema smukoma dodamo še oba uradna treninga in se osredotočimo zgolj na dobro polovico proge, pridemo do zanimivih in obetavnih podatkov. Analiza prvih treh vmesnih časov (dobra minuta oziroma približno 55 odstotkov proge) kaže na to, da je bila Štuhčeva v tem odseku najhitrejša oziroma daleč najbolj stabilna. V štirih poskusih je ob skupno 12 vmesnih časih zabeležila kar pet najhitrejših, štiri druge ter po en 3., 4. in 6. vmesni čas.

Ob upoštevanju narave proge Oreiller-Killy, ki v zgornjem delu nagrajuje drsalne in aerodinamične odlike, je to dokaz, da je Ilka znova osvojila "dirkaške" občutke. V izrazitih drsalnih delih, dolgih zavojih, absorbiranju grbin in pri razvijanju hitrosti se znova počuti kot riba v vodi. Tudi Stöcklijeve smuči in priprava teh v delavnici Aleša Sopotnika ji lahko vlivajo popolno zaupanje.

Stik s popolnim vrhom in pravzaprav kar boj za zmago in stopničke pa je 30-letna Štajerka na smukih v Val d'Iseru izgubljala v tehnično bolj zahtevnih odsekih, kjer še ni tako dinamična in uspešna pri ohranjanju hitrosti kot v svojih zlatih letih. Odklon od konkurence na tej ravni je potrdil tudi nedeljski superveleslalom, na katerem v nizanju zavojev ni izgubljala le proti zmagovalki Ester Ledecki, temveč tudi širšemu vrhu.

Foto: Reuters

A nesporno dejstvo je, da se je Ilka Štuhec v smučarsko karavano vrnila veliko bolj konkurenčna in samozavestna, kot jo je spomladi zapustila. Na krilih dobrih drsalnih delov znova odločneje izziva drznejše napadalne linije tudi v bolj zaprtih delih prog, iz česar lahko sklenemo, da je v poletnih in jesenskih mesecih svoji šampionski sestavljanki dodala številne manjkajoče delce. Nekaj lukenj pa si je pustila za leto 2021. Sezona svetovnega pokala za specialistke za hitri disciplini se bo namreč z dvojčkom v St. Antonu nadaljevala šele 9. in 10. januarja. Pred tem bodo na delu (vele)slalomistke na Semmeringu in v Zagrebu.