Ilka med prvo petnajsterico, velik dan izvrstne deskarke na snegu

Po dveh smukih za svetovni pokal alpske smučarke v Val d'Iseru so se dekleta pomerila še v prvem superveleslalomu v tej sezoni. Kot prva od Slovenk se je na progo s štartno številko 20 podala Ilka Štuhec in na cilju zaostala 1,71 za zmagovalko Čehinjo Ester Ledecko, sicer znano kot odlično deskarko na snegu. Na koncu je to zadostovalo za 15. mesto. Maruša Ferk je z zaostankom 3.10 zgrešila mesto med dobitnicami točk.

Slovenska alpska smučarka Ilko Štuhec je po petkovem in sobotnem nastopu na smuku (četrto in sedmo mesto) opravila s prvim izzivom sezone v superveleslalomu. A se s progo ni najbolje ujela in imela na cilju 1,71 zaostanka. Na koncu je to zadostovalo za 15. mesto, kar pa je bolje kot v pretekli sezoni, v kateri ji ni nikoli uspelo priti med najboljših 20. Naša druga predstavnica Maruša Ferk je bila prepočasna za točke

Do velike zmage pa je prismučala Čehinja Ester Ledecka. Izvrstna deskarka na snegu je tako prišla do druge zmage v alpskem smučanju, prve v superveleslalomu. Pred enim letom je v Lake Luiseu že stala na najvišji stopnički odra za zmagovalke, le da takrat v smuku. V deskanju na snegu ima 25-letna Čehinja 17 zmag v svetovnem pokalu, pohvali pa se lahko tudi, da je aktualna olimpijska prvakinja v superveleslalomu iz Pjongčanga 2018.

Ester Ledecka do prve zmage v superveleslalomu v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Na takratnih olimpijskih igrah ji je uspel poseben podvig, saj je zmagala tudi v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu. Šlo je za zgodovinski olimpijski zlati kolajni v dveh različnih športih.

V prejšnji sezoni je mali kristalni globus v superveleslalomu osvojila Švicarka Corinne Suter, ki je za Ledecko zaostala za vsega tri stotinke sekunde. Tretja je bila lani druga superveleslalomimstka, Italijanka Federica Brignone.

