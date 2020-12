V festivalu padcev Ilka Štuhec tik pod odrom

Prvi ženski smuk nove sezone svetovnega pokala se je v Val d'Iseru končal z zmago Švicarke Corrine Suter in četrtim mestom Ilke Štuhec, ki tako visoko ni bila že skoraj dve leti, a žal tudi s številnimi padci. Najhuje jo je skupila nekdanja prva dama smuka Nicole Schmidhofer. Do točk je prišla tudi Maruša Ferk.

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je zelo spodbudno vstopila v novo tekmovalno sezono, v kateri bo skušala znova obrniti rezultatsko krivuljo. Že tokratno četrto mesto v Val d'Iseru je boljši izkupiček kot na kateremkoli od štirinajstih nastopov v pretekli zimi, ko je smučala kot povratnica po poškodbi. Štajerka sicer tako visoko na tekmah svetovnega pokala ni bila vse od 19. januarja 2019, ko je na smuku v Cortini d'Ampezzo stopila na tretjo stopničko.

Foto: Reuters "Vesela sem, da sem živa"



"Glede na to, kaj se je dogajalo z nami, sem vesela, da sem živa. Obenem pa sem zelo zadovoljna z vožnjo. Po treningih sem nadgradila smučanje. Kot sem si zadala. So pa še rezerve. To veseli, predvsem ob dejstvu, da me jutri čaka nova smukaška priložnost. Upam pa, da dekleta, ki so pristala nekje ob progi, ne bodo imela hujših posledic," je po prvem nastopu po 29.2. dejala Štuhčeva. V štartni hišici bo znova v soboto. Štart smuka bo ob 10.30. V nedeljo pa bo v Val d'Iseru še superveleslalom. "Glede na to, kaj se je dogajalo z nami, sem vesela, da sem živa. Obenem pa sem zelo zadovoljna z vožnjo. Po treningih sem nadgradila smučanje. Kot sem si zadala. So pa še rezerve. To veseli, predvsem ob dejstvu, da me jutri čaka nova smukaška priložnost. Upam pa, da dekleta, ki so pristala nekje ob progi, ne bodo imela hujših posledic," je po prvem nastopu po 29.2. dejala Štuhčeva. V štartni hišici bo znova v soboto. Štart smuka bo ob 10.30. V nedeljo pa bo v Val d'Iseru še superveleslalom.

Corinne Suter (še) ne bo slekla rdeče majice vodilne smukačice. Foto: Reuters

Pot proti četrtemu mestu je tlakovala z vrhunskim zgornjim delom proge, kjer je v drsalnih delih unovčila tako prefinjen občutek za vodenje smuči, ki jo je krasil že v zlatih letih kariere, kot tudi kakovostno pripravljeno opremo. Podobno kot na obeh uradnih treningih, na katerih je bila sicer 9. in 14., pa je 30-letna Mariborčanka čas izgubljala na nemirni podlagi v tehnično zahtevnih odsekih. Na koncu jo je od osemnajste uvrstitve na stopničke ločilo 45 stotink sekunde.

Breezy Johnson tik pred Ilko Štuhec. Foto: Reuters Toliko je namreč Štuhčeva zaostala za tretjeuvrščeno Američanko Breezy Johnson, za katero je to prva uvrstitev med najboljše tri. Vseeno še zdaleč ne nepričakovana, saj je blestela že na obeh uradnih treningih, kjer je s pridom unovčila dobro pripravljalno obdobje v Copper Mouintainu. Še višjo uvrstitev je Johnsonova tokrat zapravila v "Ilkinem" delu proge. Že po dobre pol minute je namreč za poznejšo zmagovalko Corinne Suter zaostajala za debele tri desetinke.

Nova smukaška sezona se je torej začela z zmago tiste, ki je bila najboljša že v predhodni. Suterjeva, lani dobitnica globusov v obeh hitrih disciplinah, je prišla do svoje tretje zmage v karieri. Švicarka, s katero kot serviser sodeluje slovenski strokovnjak Andrej Perovšek, je bila med vsemi najbolj konstantna, z natančnostjo v spodnjem delu pa je kaznovala tudi napako Sofie Goggie na enem od skokov.

Italijanka je tako za švicarsko zmagovalko na koncu zaostala za enajst stotink sekunde. Še devet stotink sekunde počasnejša je bila Johnsonova, medtem ko je zaostanek Štuhčeve znašal 65 stotink. Tokrat ni bila osamljena Slovenka med dobitnicami točk. S številko 52 se je do 28. mesta prebila Maruša Ferk. Za Gorenjko, ki je izpadla iz reprezentance in trenira v okviru mednarodne ekipe ISR (International Ski Racing Academy) in se zdaj vrača v hitri disciplini, so to prve točke v smuku po več kot treh letih in pol.

Nicole Schmidhofer je prizorišče prvega smuka sezone zapustila v akiju. Foto: Reuters

Smučarke so ciljni prostor vseeno zapuščale z mešanimi občutki. Tekmo v Val d'Iseru so namreč zaznamovali številni padci. V snegu so pristale tudi zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Federica Brignone, najhitrejša s prvega treninga Alice McKennis Duran, Švicarka Joana Haehlen … A najhuje jo je skupila Nicole Schmidhofer. Avstrijka (video) je izgubila nadzor nad smučmi in telesom, tako da je pri veliki hitrosti pristala v zaščitnih mrežah. Pri tem se je nesrečno zagozdila v mrežo, tako da je osebje ob progi potrebovalo kar nekaj časa, da jo je spravilo na nosila. Tekma je bila prekinjena za dobrih 20 minut. Podrobnih informacij o naravi poškodb še ni.

