Žan Kranjec znova na smučeh

Manj kot teden dni po družinski tragediji, v kateri je izgubil očeta, se je najboljši slovenski veleslalomist zadnjih let Žan Kranjec vrnil na smuči. Nastopa v Alta Badii, ki bo v nedeljo prizorišče četrtega veleslaloma sezone, še ni potrdil.

Dan po tem, ko je Mikaela Shiffrin v Courchevelu čustveno slavila prvo zmago po februarski smrti očeta, se je od svojega poslovil Žan Kranjec. Za razliko od ameriške zvezdnice pa se je 28-letni veleslalomski specialist iz Bukovice pri Vodicah precej hitreje vrnil na smuči. Manj kot teden dni po umiku je namreč znova potegnil nekaj sledi na snežni podlagi.

Kljub treningu v Reiteralmu, kjer dobre pogoje s pridom izkorišča tudi Štefan Hadalin, ki odšteva dneve do slalomskega začetka sezone, pa nastop Kranjca na nedeljskem veleslalomu v Alta Badii ostaja vprašljiv. O tem, ali se bo podal v štartno hišico nad progo Gran Risa, naj bi se trenutno sedmi veleslalomist svetovnega pokala skupaj s trenerjem Klemnom Bergantom, ki se svojemu varovancu po družinski tragediji namenil potreben čas za ureditev misli, odločil ob koncu tedna.

Alta Badia ima sicer v karieri Žana Kranjca posebno mesto. Na terenu, ki že kar pregovorno nagrajuje tehnično dobro podkovane in telesno kakovostno pripravljene smučarje, je namreč leta 2013 prvič v karieri prišel do točk svetovnega pokala, v letih 2017 in 2019 pa je bil tretji.

Če se bo Kranjec odločil za tekmovalno vrnitev, ga v nedeljo čaka jubilejni stoti nastop na tekmah svetovnega pokala. Marca bo minilo deset let od prvega štarta v Kranjski Gori, na 99 preizkušnjah pa je kot najbolj uspešen slovenski veleslalomist na tekmah svetovnega pokala ob dveh zmaga zbral še štiri uvrstitve na tretje in eno na drugo mesto.

Letos bo Alta Badia ob klasičnem veleslalomu (nedelja, 10.00/13.30) v ponedeljek gostila še slalom (10.00/13.00), dan zatem pa se bo tehnični program v Dolomitih zaključil še s slalomom pod reflektorji v Madonni di Campiglio. Prav tam, kjer je Jure Košir Sloveniji pred 27 leti priboril prvo zmago pod samostojno zastavo.