Čustvena zmaga Mikaele Shiffrin

Natančno 323 dni je minilo od zadnje zmage Mikaele Shiffrin. A od njenega januarskega superveleslalomskega podviga v Banskem se je spremenilo marsikaj. Ne le svet, ki ga je zaznamoval koronavirus, temveč njeno življenje, v katerem se je soočila z bolečo smrtjo očeta Jeffa, ki je umrl v delovni nesreči. Pav zaradi tega Američanka v trenutkih, ko je v Courchevelu kot najhitrejša prečkala ciljno črto in nato čakala na razglasitev, ni skrivala čustev. Prva zmaga po očetovi smrti. Prva v novi sezoni. Skupno pa že 67. v karieri. S tem se je na večni lestvici izenačila z Marcelom Hirscherjem. Več zmag imata le Ingemar Stenmark (86) in Lindsey Vonn (82.)

Junakinja dneva je vodila že po prvi vožnji, a z majhno prednostjo pred zasledovalkami. Prva med njimi, dotlej vodilna veleslalomistka svetovnega pokala Marta Bassino, je tik pred njenim nastopom po hitrem začetku padla. Američanka se je tako spopadla s časom, ki ga je postavila Federica Brignone. Ob tem je dobro unovčila Italijankino napako v spodnjem delu proge ter v cilj prišla s prednostjo 82 stotink sekunde.

Zmaga v spomin na pokojnega očeta. Foto: Guliverimage

Kot bi zmagala prvič

Ko je v ciljnem izteku naprej stopila pred mikrofon avstrijske državne televizije, je potrebovala kar nekaj časa, da je zbrala misli in s tresočim glasom povedala nekaj besed. "67. zmaga? Hecno. Težko sprejmem. Počutim se namreč, kot bi bila prva," je dejala vidno ganjena 25-letna ameriška zvezdnica. O pokojnem očetu ni govorila. Vsaj neposredno ne. Ni zmogla. A bilo je jasno, zakaj tako izrazita čustva.

"Izjemno sem ponosna na svoje smučanje in na svojo ekipo. Lep dan. A po drugi strani sem žalostna. Sladko-kisli trenutki. Vse skupaj je zelo čustveno. Nisem vedela, ali se bom kdaj lahko vrnila na to raven. Tudi po prvi vožnji nisem vedela, ali bom zmogla. Veliko stvari je treba nadzorovati. Včasih sem to zlahka počela. A bila sem drugačna. Danes je bilo pač drugače. Nisem smučala sama. Ob meni je bilo veliko ljudi," je dejala zmagovalka ponedeljkove tekme, ki je nadomestila nedeljsko.

Tina Robnik: prvič v sezoni do veleslalomskih točk. Foto: Guliverimage

Kar precej pa sta bili tokrat od boja za širši vrh oddaljeni obe Slovenki. Tina Robnik je preizkušnjo končala na 16. mestu in si v tolažbo lahko šteje, da so po dveh odstopih to njene prve veleslalomske točke v sezoni, Ana Bucik pa je bila 22.

Obe sta dobršen del možnosti za vidnejši rezultat zapravili že v prvi vožnji, ko sta imeli na trdi in nemirni podlagi veliko težav z obvladovanjem smuči. Po številnih zdrsih v zavojih sta s precejšnjima zaostankoma po polovici tekme zasedali 16. in 21. mesto. Bucikova, ki je sicer na še peti klasični tehnični tekmi prišla do točk, je bila v drugo na dobri poti, da krepko popravi svoj položaj, a je po obetavnem zgornjem delu na predzadnji strmini storila napako in veliko izgubila. Robnikovi pa se je po solidnem začetku vnovič "podrl" spodnji del, kjer so bili čisti zavoji prej izjema kot pa pravilo

Hrovatova brez nastopa

Medtem ko sta torej Robnikova in Bucikova dopolnili svojo zbirko točk, spogledovanje s še vidnejšimi rezultati pa prenesli na prednovoletni veleslalom na Semmering, pa tokrat izmed standardne slovenske ponudbe na štartu ni bilo Neje Dvornik in Mete Hrovat. Prva nastopa na tekmah evropskega pokala (ob koncu tedna je bila na slalomih v Ahrntalu 10. in 24., v obeh primerih za rojakinjo Andrejo Slokar, ki je bila 9. in 10.), druga pa se je znašla na prisilnem počitku. Pred desetimi dnevi je namreč grdo padla na treningu v Soldni. Kljub manku treninga je v soboto poskušala nastopiti, a po prehudih bolečinah po prvem teku obupala. Zdaj se je posvetila popolni rehabilitaciji poškodovane mišice v spodnjem delu hrbta.

Petra Vlhova še naprej vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala Foto: Guliverimage

Vlhova prekinila sanjski niz

V boj za zmago pa se tokrat v finalni vožnji ni vključila Petra Vlhova. Slovakinja je bila namreč ena od mnogih žrtev postavitvene zanke v zaključku prve vožnje, kar je še posebej izrazito veljalo za smučarke z začetka štartne liste, ki so kot po pravilu napačno ocenile, kako oblikovati lok v zadnji strmini. Vlhova je bila ena od desetih tekmovalk, ki so odstopile (kar tri iz elitne sedmerice – še Mina Fuerst Holtmann in Alice Robinson). Na ta način je zaključila tudi sanjski niz, saj se je na vseh predhodnih petih tekmah v sezoni uvrstila med najboljšo trojico. Na račun tega kljub odstopu ohranja lagodno vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Priložnost vendarle tudi za Ilko Štuhec

Vodilni položaj bo Vlhova branila že ob koncu tedna, ko se bo sezona svetovnega pokala s precejšnjo zamudo vendarle začela tudi za tekmovalke v hitrih disciplinah. Na sceno posledično stopa tudi dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec, ki je nazadnje tekmovala pred 289 dnevi. Prvo damo slovenskih hitrih disciplin in tekmice prvi od dveh uradnih treningov smuka v Val d'Iseru, kjer je včeraj s prvo zmago v karieri navdušil Martin Čater, čaka že v sredo. Prvi ženski smuk sezone 2020/21 bo na sporedu v petek ob 10.30, drugi dan pozneje ob isti uri, nedeljski superveleslalom pa se bo začel pol ure pozneje.

