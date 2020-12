Hirscherjev trening dviguje prah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po šestih tekmah sezone je najboljši Avstrijec v skupnem seštevku svetovnega pokala Otmar Stridinger na 17. mestu. Pred njim sta tako Žan Kranjec kot Martin Čater. V veleslalomu po treh preizkušnjah najboljšega smučarja naših severnih sosedov najdemo na zanje skromnem 24. mestu. To je Marco Schwarz. Ni čudno, da se najbolj smučarskemu narodu kolca po zadnjih zlatih letih, ki jih je zaznamoval Marcel Hirscher, sicer rekorder po kar osmih zaporednih osvojenih velikih kristalnih globusih. Ne čudi niti intenzivnost, s katero so navijači in mediji zagrabili kost za glodanje, ki jo je pred dnevi vrgel 31-letni šampion s solnograškega.

Avstrijec je namreč na družbenem omrežju Instagram objavil kratek posnetek, ki ga prikazuje med smučanjem na veleslalomski progi v Reiteralmu, ki je bil sicer v času kariere njegova močna baza, predvsem pa smučarski ideal trenažnih pogojev. "Za to gre," je zapisal Hirscher, ki je sicer tekmovalne smuči v kot postavil 4. septembra 2019, ko je ocenil, da je v življenju napočil čas za druge prioritete.

Z objavo je (ne)hote sprožil namige o morebitni vrnitvi, ki pa je, vsaj tako se zdi, trenutno bolj želja navijačev. Vseeno so se tovrstna vprašanja pojavila v več avstrijskih medijih, o Hirscherjevem treningu pa je moral odgovarjati tudi Andreas Puelacher, ki je pristavil, da ne gre verjeti vsaki barski zgodbi. "Prišel je na trening. Še vedno je v vrhunski formi, predvsem pa je užival," je v pogovoru za državno televizijo ÖRF dejal Puelacher.

Prvi mož reprezentance je dodal, da bi bili seveda vsi veseli morebitne vrnitve, a sam Hirscherjevega treninga (še) ni videl v tej luči. "Daleč smo od tega. Bomo videli, ali ga to sploh zanima," je o ideji, da bi zmagovalec 67 tekem svetovnega pokala ter večkratni svetovni in olimpijski prvak odmrznil svojo upokojitev (pred tem bi se moral vrnitvi v dopinški postopek), dejal Puelacher.

Njegovi rojaki, še aktivni smučarski reprezentanti, so medtem v izjavah za medije vsi po vrsti zatrjevali, da bi bila vrnitev izjemna za avstrijski šport, njegov oče Ferdinand Hirscher, ki pomaga reprezentanci, pa je pred dnevi dejal, da se bolj kot s smučanjem ukvarja z motokrosom. Tuji tekmeci so medtem objavo na Instagramu komentirali na šaljiv način. "Dolgčas mu je. Potrebuje adrenalin," je zapisal Američan Steven Nyman, Norvežan Kjetil Jansrud pa se je pod Hirscherjevo objavo predstavil kot uslužbenec FIS in Avstrijcu ponudil prijavni obrazec za vrnitev.

Marcel Hirscher v številkah: