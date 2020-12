Ilka Štuhec se vendarle vrača na sceno

Ne v Severni Ameriki ne v St. Moritzu, smučarska sezona se za specialistke za hitri disciplini začenja ta teden v Val d'Iseru. Tudi za najboljšo slovensko smučarko po upokojitvi Tine Maze in dvakratno svetovno prvakinjo v smuku Ilko Štuhec. Ta je sicer vajena dolgih tekmovalnih premorov. A za tokratnim se ne skrivajo zdravstvene težave, temveč spremenjen koronski urnik in nedavni snežni metež v Švici.

Štuhčeva je nazadnje nastopila pred 291 dnevi, torej 29. februarja. Pred petkovo uradno vrnitvijo na tekmovalno sceno, ki je zaradi upokojitev, poškodb in koronskih prilagoditev spremenjena, je Štajerka na prvem uradnem treningu smuka dosegla 14. čas. Še bolj obetavni so bili posamezni odseki, predvsem v srednjem delu proge, kjer je bila celo najhitrejša.

Alice McKennis Duran, ki je pred osmimi leti prišla do svoje edine zmage v svetovnem pokalu, je bila najhitrejša na prvem uradnem treningu v Val d'Iseru. Foto: Sportida

Po ameriškem okusu

Najboljši čas treninga je sicer postavila izkušena Alice McKennis Duran (po poroki s trenerjem Patom Duranom nastopa z dvema priimkoma). Američanka (čas 1:46,78) je za 13 stotink sekunde prehitela rojakinjo Breezy Johnson, še dodatnih 13 stotink sekunde pa sta se na progi dlje zadržali Italijanka Sofia Goggia in Norvežanka Lie Kajsa Vickhoff. Prva smukačica pretekle zime Corinne Suter je zaostala štiri desetinke, zaostanek 14. Štuhčeve je znašal že sekundo in 53 stotink. Le osem stotink sekunde počasnejša je bila Maruša Ferk (16.), ki je bila zelo hitra predvsem v spodnjem delu proge. Gorenjka, ki po izpadu iz reprezentance in preusmeritvi v hitri disciplini trenira v mednarodni ekipi ISR (International Ski Racing Academy), je tako vložila resno kandidaturo za svoje prve smukaške točke po več kot treh letih in pol.

Lepi spomini na Val d'Isere

Ker spadata med bolj izkušene sopotnice karavane svetovnega pokala (od 67 na štartu je pred letom 1990 rojena le trojica), imata z nastopanjem v Val d'Iseru tako Štuhčeva kot Ferkova kar nekaj izkušenj. Navsezadnje sta se v tem znanem in priljubljenem francoskem smučarskem športnem središču za točke svetovnega pokala potegovali že leta 2009. Ferkovi v spominu ostaja predvsem četrto mesto v kombinaciji iz leta 2015. Ilko pa najlepši spomini zanesljivo vežejo na leto 2016, ko je v sezoni svojega smučarskega razcveta slavila kar dve zmagi. Kombinacijsko prav na današnji dan, 24 ur pozneje pa je tekmice matirala še v smuku. Takrat je bila v življenjski formi in predvsem izjemno samozavestna. Čeprav se zdi, da je trenutno oddaljena od tovrstne šampionske podobe, pa ji prav spomin na tiste čase preprečuje prehitro zadovoljstvo s povprečnostjo.

Livio Magoni zdaj Petro Vlhovo usmerja tudi v hitri disciplini. Foto: Sportida

Tudi z vodilno smučarko svetovnega pokala

V četrtek bo na progi Oreiller-Killy, na kateri je pred dnevi s prvo zmago v karieri navdušil Martin Čater, na sporedu še drugi trening, sledi pa tekmovalni program z dvema smukoma (petek in sobota ob 10.30) ter nedeljskim supeveleslalomom. Vseh treh preizkušenj naj bi se udeležila tudi vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Petra Vlhova, ki je po petih zaporednih uvrstitvah na stopničke v ponedeljkovem veleslalomu odstopila. Slovakinja je bila na prvem treningu 22. Da ji kljub priponki izjemne tekmovalke v slalomu in veleslalomu tudi hitri disciplini nista tuji, je sicer že dokazala v začetku iztekajočega se leta 2020. Tako v smuku kot superveleslalomu se je namreč po trikrat uvrstila med najboljšo deseterico. Na smuku v Crans Montani pa je stopničke zgrešila za vsega 16 stotink sekunde.