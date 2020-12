Ilka Štuhec z novo spodbudno uvrstitvijo potrdila, da še vedno zna in zmore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalke so se številnih odstopih in padcih na včerajšnjem smuku na progo podale s cmokom v grlu, a sreči danes niso imele večjih težav na progi. Vrstni red na vrhu je podoben včerajšnjemu, karte so se le malo premešale. Prvo mesto je osvojila olimpijska prvakinja Italijanka Sofia Goggia, drugo Švicarka Corinne Suter (+0,24), tretje pa Američanka Breezy Johnson (+0,27).

Italijanka Sofia Goggia je danes v Val d'Iseru vknjižila svojo 7. zmago v smuku. Foto: Reuters

Ilka Štuhec, ki se je na progo podala s številko 19, je bila izjemna v zgornjem delu (-0,35; -0,88; -0,23), a je v spodnji polovici proge izgubila nekaj hitrosti in s tem tudi boj za prve stopničke sezone (+0,34; +0,77). V cilj je prišla z zaostankom 75 stotink za Goggio in 48 stotink za tretjim mestom.

Foto: Reuters

Na šestem mestu se je izenačila s Čehinjo Ester Ledecko. A to ni bil še končni dosežek. Zelo dobro se je odrezala mlada Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, ki je celo napadala sam vrh in se je nato s startno številko 30 zavihtela tik pod zmagovalni oder na 4. mesto (+0,33).

Pred slovensko-češki dvojec sta se uvrstili še Nemka Kira Weidle (+0,59) in Avstrijka Ramona Siebenhofer (+0,64) na peto in šesto mesto.

Na startu drugega smuka s številko 50 je bila tudi Maruša Ferk, ki pa ni bila del najhitrejše trideseterice, ki osvoji točke za svetovni pokal.

Avstrijka Nicole Schmidhofer je po včerajšnjem grdem padcu na smuku že končala sezono. Foto: Reuters

Na današnji tekmi nismo videli Avstrijke Nicole Schmidhofer, ki jo je skupila pri padcu na petkovi preizkušnji in je že končala letošnjo sezono, kot tudi ne Američanke Alice McKennis, prav tako žrtve padca na uvodnem smuku sezone.

Nastop je tik pred zdajci odpovedala tudi Italijanka Federica Brignone, lani dobitnica velikega kristalnega globusa, ki je na včerajšnjem smuku padla in še vedno čuti posledice. K sreči ne gre za hujšo poškodbo, saj so iz njene ekipe sporočili, da bo na jutrišnjem superveleslalomu zagotovo stala na štartu.

Jutri bodo na istem prizorišču izpeljali še prvi ženski superveleslalom te sezone (10.30).

