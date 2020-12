Sezona nesrečne Avstrijke po grozljivem padcu ogrožena

Enaintridesetletna smučarka iz avstrijske Štajerske je danes na nemirni progi v Val d'Iseru izgubila nadzor nad smučmi in telesom, tako da je pri veliki hitrosti pristala v zaščitnih mrežah. Pri tem se je nesrečno zagozdila v mrežo, osebje ob progi je potrebovalo kar nekaj časa, da jo je spravilo na nosila. (video) Tekma je bila prekinjena za dobrih 20 minut.

Avstrijski ljubitelji smučanja so bili v šoku, v medijih so se spomnili tudi na švicarskega smučarja Silvana Beltramettija, ki je pred 19 leti prav tako v Val d'Iseru podobno zapeljal s proge, se prebil skozi zaščitne ograde in se hudo poškodoval ter pristal na invalidskem vozičku. Tako hudo je Schmidhoferjeva k sreči vendarle ni skupila.

Nicole Schmidhofer was taken to the hospital immediately after her crash in today's downhill in Val d'Isere in order to clarify the injury. The preliminary examination revealed a suspected rupture of the ACL and LCL in the left knee. More info will follow by @OESVLadies pic.twitter.com/UGpEKmmn6v