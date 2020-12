Slovensko čast je v norveški dnevni sobi rešil Kline

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Aamodt Kilde do nove zmage v Val Gardeni. Foto: Reuters

Aleksander Aamodt Kilde je z zmago v petkovem superveleslalomu spisal novo poglavje v zgodbi o norveški prevladi v Val Gardeni. Na stopničkah sta mu družbo delala Švicar Mauro Caviezel in rojak Kjetil Jansrud. Boštjan Kline je bil kot najboljši Slovenec 19. Do točke tudi junak Val d'Isera Martin Čater.

V Val Gardeni nič novega. Nova tekma, nova norveška zmaga. Tokrat je zanjo v superveleslalomu poskrbel zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala iz pretekle sezoni Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil znova najbolj hiter in predvsem prožen ter potrpežljiv na pregovorno nemirni podlagi proge Saslong. Tekmo je sebi v prid obrnil predvsem z vrhunsko predstavo v spodnjem delu. V cilji je za dvanajst stotink sekunde prehitel Švicarja Maura Caviezla, na stopničkah pa se jima je nato pridružil še Kjetil Jansrud, ki je z odra izpodrinil Avstrijca Matthiasa Mayerja.

Norveška "dnevna soba"

Norveško zmagoslavje ne preseneča. Ne le zaradi Kildejeve kakovosti in priponke prvega smučarja pretekle zime, temveč zaradi tradicionalne norveške prevlade v Val Gardeni. V zadnjih enajstih letih se je namreč tam kar enajst od enaindvajsetih tekem končalo z norveško zmago. Za večino je poskrbel zdaj že upokojeni Aksel Lund Svindal. Sledila pa sta mu tudi Jansrud in Kilde. Leta 2015 so v slogu rojakov v teku na smučeh slavili kar trojno zmago. Skupno pa je omenjena trojica v dobrem desetletju zbrala kar 23 uvrstitev med najboljše tri. V tem času je za edine slovenske moške stopničke v Val Gardeni z drugim mestom pred osmimi leti poskrbel Rok Perko.

Namesto navijačev v Val Gardeni smučarje v scilju pričakajo lesene skulpture Foto: Guliverimage

Slovensko čast je rešil Kline

Perkovi nekdanji sotekmovalci so bili tokrat po pričakovanjih oddaljeni od odra za zmagovalce, a so bili vseeno precej boljši kot pred letom. Za slovenski rezultat dneva je poskrbel Boštjan Kline, ki iz dneva v dan dokazuje, da mu je v karieri uspelo poiskati novo točko preloma za vnovični vzpon. Z zaostankom sekunde in 46 stotink sekunde je pristal na 19. mestu. Še bolj obetavno smučanje mu je uspelo v zgornjem delu proge.

Foto: Guliverimage

Točko je s 30. mestom ujel tudi Martin Čater, ki je za Kildejem zaostal za sekundo in 92 stotink. Klemen Kosi (+2.25) in Miha Hrobat (+2.48) sta bila po ponesrečenih nastopih tokrat prepočasna za trideseterico. Hrobat, tokrat 45. tako ni nadgradil dobrega 20. mesta iz Val d'Isera, medtem kopa Kosi (37.) še čaka na prve točke v sezoni.

Novo priložnost dobo imeli Slovenci v soboto, ko bo na sporedu klasični smuk. Na njem se bo z rdečo majico prvič predstavil Čater, pozornost pa bo namenjena tudi Klinetu, ki je bil na prvem uradnem treningu sedmi.

