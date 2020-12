Čater in Kline pod posebnim drobnogledom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljske smukaške zmage v Vad d'Iseru Martinu Čatru ne more vzeti nihče, toda narava športa je takšna, da ga že v kratkem čaka novo dokazovanje, zdaj ob številnih pogledih, ki bodo uprti vanj. Na prvem uradnem treningu pred sobotnim smukom v Val Gardeni, ki ga je ob tradicionalnem norveškem razkazovanju mišici sicer dobil Američan Jared Goldberg, je bil precej oddaljen od najboljših. Bil je 56., krepko tudi za rojakoma Boštjanom Klinetom (7. mesto) in Klemnom Kosijem (31.)

Ko smo z Martinom Čatrom govorili po njegovi nedeljski zmagi v Val d'Iseru, je priznal, da obrabljena fraza "še vedno ne dojemam" drži kot pribita. Šele ko je med ponedeljkovo vožnjo do Val Gardene odložil mobilni telefon s številnimi čestitkami in se zatopil v svoje misli, je doumel, kaj mu je pravzaprav uspelo. Na to, da je zmagovalec prvega smuka v sezoni, ga sicer v Val Gardeni opominja tudi rdeča številka vodilnega smukača svetovnega pokala. A ko jo bo oblekel tudi na sobotni tekmi (dan pred tem bo nastopil tudi v superveleslalomu), bo Val d'Isere že povsem zaprto poglavje, v njegovih mislih pa predvsem klasična proga Saslong.

Ta mu v preteklosti ni prinesla kaj prida razlogov za zadovoljstvo, saj se je v smuku le enkrat prebil med dobitnike točk (25. mesto leta 2018). Deloma tudi zaradi specifične podlage in smuči, ki se tam večkrat niso dobro obnesle. Da je švicarski Stöckli, s katerim sodeluje že vrsto let, letos povsem v koraku s konkurenco, se je lahko prepričal že na ravninskem delu v Val d'Iseru, zato verjame, da je lahko konkurenčen tudi na tradicionalni dolomitski postaji, za katero smukači v šali radi pravijo, da so več v zraku kot pa na snegu.

Čater je kariero "rešil" v Franciji. Jo lahko Boštjan Kline v Italiji? Foto: Sportida

Na prvem treningu Čater ni izstopal. Z zaostankom 2,36 je bil namreč šele 56. Trening je sicer nekoliko presenetljivo dobil Američan Jared Goldberg. 22 stotink sekunde sta za njim zaostala njegov rojak Bryce Bennett in Norvežan Kjetil Jansrud, še tri stotinke počasnejši pa je bil Aleksander Aamodt Kilde.

Izmed slovenske četverice je tokrat daleč največ pokazal Boštjan Kline, ki je premike v svojem smučanju nakazal že pretekli teden. Tokrat je navdušil s sedmim časom pri štartni številki 65 in majhnim zaostankom (+0,64). Ob tem je treba dodati, da Mariborčan tudi v svojih zlatih časih ni veljal za nekoga, ki bi blestel na treningih, tako da je tokratna predstava še bolj obetavna.

Z njo je bil seveda prepričljivo najboljši Slovenec. Klemen Kosi je bil 31. (+1,73), Miha Hrobat (+2,43) pa 59.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Reuters Norveška dnevna soba



Norveško kazanje mišic ne preseneča. Ne le zaradi Kildejeve kakovosti in priponke prvega smučarja pretekle zime, temveč zaradi tradicionalne norveške prevlade v Val Gardeni. V zadnjem desetletju se je namreč tam kar polovica od dvajsetih tekem končala z norveško zmago. Za večino je poskrbel Aksel Lund Svindal. Sledila pa sta mu tudi Jansrud in Kilde. Leta 2015 so v slogu rojakov v teku na smučeh slavili kar trojno zmago. Skupno pa je omenjena trojica v desetletju zbrala kar 21 uvrstitev med najboljše tri. V tem času je za edine slovenske moške stopničke v Val Gardeni z drugim mestom pred osmimi leti poskrbel Rok Perko. Norveško kazanje mišic ne preseneča. Ne le zaradi Kildejeve kakovosti in priponke prvega smučarja pretekle zime, temveč zaradi tradicionalne norveške prevlade v Val Gardeni. V zadnjem desetletju se je namreč tam kar polovica od dvajsetih tekem končala z norveško zmago. Za večino je poskrbel. Sledila pa sta mu tudi Jansrud in Kilde. Leta 2015 so v slogu rojakov v teku na smučeh slavili kar trojno zmago. Skupno pa je omenjena trojica v desetletju zbrala kar 21 uvrstitev med najboljše tri. V tem času je za edine slovenske moške stopničke v Val Gardeni z drugim mestom pred osmimi leti poskrbel

Martin Čater je v Val Gardeno pripotoval po zmagi v Val d'Iseru. Foto: Guliverimage

Čater: Ohraniti pristop iz Val d'Isera

Čater o konkretnih rezultatskih pričakovanjih v Val Gardeni ne govori, verjame pa, da lahko nastopi veliko bolj samozavestno. "Zmaga je bila presenetljiva, a vseeno … V preteklosti sem od trenerjev večkrat slišal, da smučam dobro. A tega preprosto nisem znal prenesti na tekmo. Zakaj? Dejavnikov je veliko, izstopa razmišljanje o tem, kaj bo v cilju. Šele v nedeljo sem se povsem osredotočil na svoje delo in smučal po svojih najboljših zmožnostih. To je v tem primeru zadostovalo za vrhunski rezultat. Upam, da ne bo zadnji. Vztrajati moram pri svojem načrtu, ki vključuje razmišljanje o samem smučanju," pravi 27-letni Celjan.

"Poskušam ostati osredotočen nase. Ne razmišljam o tekmecih, pogledih drugih, rdeči majici … Proga je vrhunsko pripravljena. Tudi napoved je obetavna. Za Saslong je značilna dolga ravnina. Upam, da bodo smuči znova 'letele'. Ne vidim razloga, zakaj ne bi. Nato pa pride niz skokov. To je poseben izziv zame. Tam se bo treba izkazati. Motivacija ni sporna. Želim dokazati, da sem lahko dober tudi na tem terenu. V smučanju lahko najdeš veliko izgovorov. Jaz letos zaupam v drese, čevlje in smuči. Ni vprašanj. Gre za boj z glavo in terenom," pa o Val Gardeni razmišlja zadnji Slovenec, ki je stopil na najvišjo stopniško svetovnega pokala.