Nova sprememba programa v Bormiu

Moška superveleslalomska elita, v kateri je tudi slovenska trojica, v ponedeljek ni dočakala tekme v Bormiu. Zaradi novozapadlega snega so jo organizatorji prestavili na torek, klasični smuk na progi Stelvio pa bo po novem na sporedu v sredo.

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Bormio se je prebudil v močnem zimskem primežu.Organizatorji tekme svetovnega pokala so bili tako prisiljeni odpovedati tretjo superveleslalomsko preizkušnjo sezone. Ta bo po novem zasuku v urniku zdaj na sporedu v torek. Smuk pa so prestavili na sredo.

Že ob koncu tedna se je vodstvo tekmovanja odločilno za tekmovalno rokado in superveleslalom postavilo pred smukom. Takrat še v upanju, da bo izvedba tekme vendarle mogoča.Zdaj je jasno, da se program seli na torek in sredo.

Na obeh omenjenih tekmah bodo slovenske barce branili Miha Hrobat, Martin Čater in Boštjan Kline pa 45. Med prijavljenimi pa razumljivo ni Klemna Kosija, ki je na nedeljskem treningu smuka grdo padel in si huje poškodoval koleno.

