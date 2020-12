Nezaustavljivi Američan do prvenca na Stelviu

Do danes je 28-letni Američan Ryan Cochran-Siegle le enkrat stal na odru za zmagovalce tekem svetovnega pokala. Pred desetimi dnevi je bil namreč drugi na smuku v Val Gardeni. Dan pred tem je bil osmi v superveleslalomu, kar je bil njegov z naskokom najboljši dosežek v tej disciplini. Do danes. Vse do trenutka, ko se je, opogumljen z dobrimi dolomitskimi dosežki pred dnevi in tudi po dveh najhitrejših časih na uradnih treningih, samozavestno spopadel s progo Stelvio, na kateri je unovčil dobro veleslalomsko znanje in smukaške občutke.

Favorit tudi pred sredinim smukom Foto: Guliverimage V skorajda idealnem ravnotežnem položaju je vihravo napadal in vlekel učinkovito linijo. Bil je izjemno natančen v zavojih, čvrst na robnikih in predvsem vseskozi zelo hiter. Nekoliko je zaostajal le na uvodnem merjenju vmesnega časa, nato pa je nizal najboljše odseke in mojstrsko krotil smuči na nemirni snežni podlagi. V cilju je prvi zasledovalec, Avstrijec Vincent Kriechmayr, za njim zaostal 79 stotink sekunde, Norvežan Adrian Smiseth Sejersted že 94 stotink.

Vsi ostali pa že krepko več kot sekundo. Tudi zmagovalca uvodnih dveh superveleslalomskih tekem sezone. Spomnimo, Mauro Caviezel je dobil uvodno superveleslalomsko preizkušnjo v Val d'Iseru. V Val Gardeni je na najvišjo stopničko stopil Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je bil tokrat četrti, s čimer je v skupnem seštevku svetovnega pokala nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim Alexisom Pinturaultom, Švicar pa je bil peti in je na ta način obdržal rdečo majico vodilnega tekmovalca v superveleslalomskem seštevku.

Mauro Caviezel je obdržal rdečo majico vodilnega superveleslalomista Foto: Guliverimage

"Vse skupaj se dogaja tako hitro, da niti pravih pričakovanj nisem imel. Sem pa čutil veliko samozavest. Okrepil sem si jo v Val Gardeni, kjer sem prvič skočil na stopničke. Po smukaških uradnih treningih sem uvidel, da sem lahko hiter tudi v Bormiu. Kaj naj rečem?! Le uživam lahko. To je moj dan," se je smejalo 28-letnemu nekdanjemu mladinskemu svetovnemu prvaku v smuku in kombinaciji, za katerega je bil to 101. nastop v svetovnem pokalu. Zdaj ima v svoji smučarski biografiji zapisano tudi zmago, obenem pa je jasno, da bo med glavnimi favoriti tudi v sredo, ko bo v Bormiu na sporedu še klasični prednovoletni smuk.

Na tekmi, ki so jo organizatorji zaradi novozapadlega snega premaknili s ponedeljkovega termina, je kot prvi od treh Slovencev nastopil Miha Hrobat in je po dobrem nastopu ter zaostanku dveh sekund prebil na sedemnajsto mesto. Martin Čater (36) je po visokem zaostanku v zgornjem delu proge po minuti nastopa odstopil. Brez rezultata je ostal tudi Boštjan Kline (45).

Bormio, superveleslalom (m)