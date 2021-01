Odlična Slovakinja ostaja snežna kraljica, nove točke za Meto Hrovat

Slovaška šampionka, ki je naziv snežne kraljice osvojila že lani, je na močno razriti progi nad Zagrebom ubranila vsega pet stotink sekunde pred Liensbergerjevo, Gisinova pa je za zmagovalko zaostala dobri dve desetinki sekunde. Točno takšen vrstni red je bil tudi po prvi vožnji.

Slovakinja je v Zagrebu prvič slavila pred natanko enim letom, nato pa dobila še naslednje štiri slalome, tudi uvodna dva v sezoni 2020/21 v Leviju. Na Semmeringu na zadnji ženski tekmi leta 2020 prvič po kar 395 dneh ni bila na slalomskih stopničkah.

A je po novem letu znova našla zmagovite občutke ter osvojila svojo še osemnajsto zmago v svetovnem pokalu, enajsto slalomsko. Petindvajsetletnica vodi tako v skupnem seštevku svetovnega pokala kot tudi v slalomskem seštevku, njena prva izzivalka je Gisinova.

Drugo in tretje mesto sta zasedli Avstrijka Katharina Liensberger in Švicarka Michelle Gisin. Foto: Reuters

Hrovatova edina Slovenka s točkami

Edina Slovenka v finalu Meta Hrovat je bila po prvi vožnji 14., na načeti drugi progi pa je naredila nekaj napak in zdrsnila na končno 23. mesto, za Vlhovo je zaostala 3,67. A se je 22-letna Gorenjka vseeno lahko razveselila novih točk svetovnega pokala in se je izognila odstopu, kar denimo ni uspelo petim tekmovalkam pred njo, ki v zahtevnih razmerah niso uspele priti do cilja.

''V današnji tekmi je bilo kar nekaj pozitivnih stvari, nekaj pa tudi ne ravno pozitivnih. Iz prvega teka bom poskušala vzeti sabo dobre zavoje in graditi na tem. Zame je bilo kar pomembno, da pridem v cilj obeh tekov. S celotno tekmo zanesljivo nisem zadovoljna, a na nečem je treba graditi in to bom naredila iz današnje tekme,'' je v ciljni areni razmišljala edina slovenska finalistka.

Na štartu so bile sicer štiri Slovenke. Poleg Hrovatove še Ana Bucik, ki je po dobri vožnji v prvem teku padla in odstopila tik pred ciljem, in Neja Dvornik ter Andreja Slokar, ki pa sta bili prepočasni za finale. Slokarjevo, ki je štartala kot 53., sta do nastopa v drugi vožnji (16.00) ločili le dve desetinki sekunde.

Meta Hrovat je s 23. mestom prišla do novih točk svetovnega pokala. Foto: Reuters

Ameriška zvezdnica tokrat brez stopničk

Američanka Mikaela Shiffrin se je danes borila za svoje jubilejne stote stopničke v svetovnem pokalu, a se je morala zadovoljiti s četrtim mestom (+ 0,27). Dobitnica treh velikih kristalnih globusov in ena od največjih smučarskih zvezdnic zadnjih let je po prihodu v Zagreb na novinarski konferenci, ta je zdaj že ustaljeno potekala prek Zooma, odgovarjala na vprašanja pretežno ameriških novinarjev, ki jim je bilo spletno druženje pred tekmo namenjeno.

Dejala je, da je zagrebška tekma posebna zaradi atmosfere, ki jo spominja za nogometne spektakle, in izrazila globoko sočustvovanje z vsemi, ki so jih prizadeli nedavni potresni sunki na Hrvaškem.

Mikaela Shiffrin je tokrat končala tik pod odrom za zmagovalke. Foto: Reuters

Hrvaški prireditelji so pred dnevi sporočili, da so se z vsemi tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega potresa. Skupni znesek pomoči znaša 50 tisoč evrov.

Sklad Jeffa Shiffrina je že obrodil sadove

Spregovorila je tudi o dobrodelnem skladu, ki ga je njena družina ustanovila po nenadni smrti očeta Jeffa Shiffrina. Tako imenovani Jeff Shiffrin Athlete Resiliency fond je namenjen pomoči ameriškim smučarjem in deskarjem, ki so se zaradi pandemije znašli v finančnih težavah, in pripravam na zimske olimpijske igre leta 2022 v Pekingu. Že do konca lanskega leta se je v sklad nateklo skoraj tri milijone ameriških dolarjev, kar je bil tudi prvotni cilj projekta.

