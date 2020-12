Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vredno je bilo počakati, da je snežna fronta zapustila Bormio. Po torkovem superveleslalomu je namreč tradicionalno italijansko prizorišče tekem svetovnega pokala postreglo še s spektakularno smukaško predstavo. Ta se je na pregovorno zahtevni progi Stelvio sprevrgla v pravo dramo stotink. Prva peterica je bila namreč združena v vsega šestnajstih stotinkah sekunde. Na pravi strani stotink pa so bili tokrat Avstrijci.

Že dolgo se ni zgodilo, da bi premor med dvema avstrijskima zmagama trajal toliko časa. Zdaj že kar krepko oddaljenega sedmega marca je Matthias Mayer dobil smukaško preizkušnjo v Kvitjfellu. Od takrat do danes se je zvrstilo kar 22 tekem svetovnega pokala, tako v moški kot tudi ženski konkurenci. Vse brez avstrijske zmage, pa čeprav so vmes zmagovali smučarji iz kar devetih držav. Tudi iz Slovenije. A kdor čaka, dočaka. Dočakali so tudi naši severni sosedje. Tokrat kar dvojno zmago.

Kralj Bormia Dominik Paris predaja krono. Foto: Guliverimage

Z divjo vožnjo ob uspešnem krotenju smuči na nemirni podlagi se je na vrh namreč zavihtel prav Mayer, za katerega je to jubilejna deseta zmaga v karieri. Da je bilo avstrijsko zmagoslavje še slajše, je z drugim mestom poskrbel Vincent Kriechmayr, ki je za rojakom zaostal vsega štiri stotinke sekunde. Le še dve stotinki počasnejši pa je bil Švicar Urs Kryenbühel, ki se je tako še tretjič v karieri zavihtel na stopničke za zmagovalce.

Blizu najboljšim je bil tudi Dominik Paris, ki je sicer v Bormiu v preteklih sezonah slavil že kar šest zmag. Tokrat je bil od tega podviga oddaljen za 13 stotink, a velja dodati, da se je na svojo najljubšo progo podal vsega enajst mesecev po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je predčasno končal minulo sezono.

Ryan Cochran-Siegle je zmago zapravil z dvema napakama. Foto: Guliverimage

Novica dneva pa je tudi, da je bil Ryan Cochran-Siegle premagan. No, premagal se je kar sam. Američan resda še nima smukaške zmage svetovnega pokala. Toda po nedavnem drugem mestu v Val Gardeni je bil v Bormiu najhitrejši na obeh uradnih treningih, v torek pa je prepričljivo dobil še superveleslalomsko tekmo. Tudi v smuku je pokazal mojstrstvo, a storil dve veliki napaki, po katerih je bil lahko vesel, da je ostal na nogah. Že v zgornjem delu se je po doskoku komaj rešil, težave z ravnotežjem pa je imel tudi tik pred ciljem. Tam je zapravil celotno prednost, ki jo je gradil v predhodnih odsekih. Na koncu se je moral zadovoljiti s sedmim mestom, le tri desetinke za zmagovalcem.

Prav na včerajšnji dan pred enajstimi leti je Andrej Jerman dobil smukaško preizkušnjo v slovitem Bormiu. Čeprav je Slovenija ena od dveh držav s smukaško zmago v tej zimi, pa realnih možnosti za ponovitev Jermanovega podviga tokrat ni bilo. Tudi nabor nastopajočih je bil zelo skromen. Zmagovalec Val d'Isera Martin Čater se ne počuti povsem pripravljenega za spopad s progo Stelvio, zato se je odrekel nastopu. Zaradi težav s hrbtom je manjkal tudi Miha Hrobat, medtem ko pa je za Klemna Kosija sezona že končana. Slovenske barve je tako branil le Boštjan Kline, ki je s predhodnima rezultatoma močno popravil svoje štartno izhodišče. Tokrat ga ni unovčil. V cilj je prišel z zaostankom 3,07. Njegov čas je na koncu zadostoval za 39. mesto, za seboj je pustil le dva tekmeca.

Bormio, smuk (m):