Neverjetne številke japonskega športnega fenomena

Leteči samuraj Noriaki Kasai bo danes v Wisli, kjer se začenja 41. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, skočil v, verjeli ali ne, svojo 31. sezono svetovnega pokala. "Želim spet skočiti na zmagovalni oder, sicer pa ohranjati konstantnost in se uvrščati med dobitnike točk," pravi 47-letni Japonec, ki ima namen vztrajati vse do naslednjih olimpijskih iger (2022) ali pa še dlje.

Neverjetno skakalno zgodbo smučarskih skokov piše Noriaki Kasai, zgled športne vztrajnosti in ponižnosti. Pisal se je 17. december 1988, ko je takrat 16-letni "Nori" v Saporu debitiral v svetovnem pokalu. Le nekaj dni zatem je Akihito postal cesar te ustavne monarhije in se pri 85 letih letos spomladi poslovil od cesarske vloge. "Pri cesarskem vrhu se je zgodila menjava, Kasai pa še vedno vztraja," ob omembi Kasaija Japonci, pa tudi drugi tuji mediji, niso pozabili poudariti, da je zimzeleni skakalec "preskočil" Akihita.

Ob debiju večina, ki bo nastopila v Wisli, še ni bila rojena

Danes se v Wisli začenja 41. sezona svetovnega pokala, za Kasaija že 31. na najvišji ravni smučarskih skokov. Večina prijavljenih skakalcev za uvodno postajo ob Kasaijevem debiju še ni bila rojena. Tudi slovenska sedmerica (Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Semenič, Anže Lanišek, Tilen Bartol, Domen Prevc, Rok Justin) je luč sveta ugledala šele nekaj let po Japončevem prvem skoku v svetovnem pokalu.

47-letni Japonec je v svetovnem pokalu debitiral decembra 1988. Večina skakalcev, ki so prijavljeni na tekmo konec tedna na Poljskem, takrat še ni bila rojena. Med temi je tudi vseh sedem Slovencev. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kasai upa, da se bo na Poljskem, ob upoštevanju posamičnih tekem, že 567. spustil po smučini. V treh desetletjih se je podpisal pod 17 individualnih zmag v pokalu, kar je rekord med Japonci. S 13. ga ogroža zmagovalec lanske zime Rjoju Kobajaši. 47-letni mentor je zbral še tri ekipne zmage, sicer pa 82-krat stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu.

Vitrine je obogatil tudi z lovorikami z velikih tekmovanj. Nastopil je na kar osmih zimskih olimpijskih igrah, kar ni uspelo še nikomur. Na tekmovanjih pod petimi krogi je dvakrat postal olimpijski podprvak in osvojil še en bron. Največji uspeh na svetovnih prvenstvih mu je uspel leta 1992, ko je v Harrachovu postal svetovni prvak v poletih, okoli vratu je v dolgi in bogati karieri na svetovnih prvenstvih prejel še dve srebrni in pet bronastih odličij.

"Nori" upa, da bo leta 2022 nastopil na devetih zimskih olimpijskih igrah. Foto: Getty Images

Ne bo še odnehal

Ljubljenec navijačev, pri srcu je tudi Slovencem, ima namen vztrajati še lep čas. Odločen je, da se uvrsti v ekipo za Peking 2022, na poti do tja želi uresničiti še nekaj ciljev. Prvi je, da bi mu šlo bolje kot lani, ko je točke osvojil zgolj sedemkrat (najvišje je bil doma v Saporu na 7. mestu) in končal na zgolj 37. mestu skupnega seštevka.

Konstantnost pri uvrščanju med dobitnike točk

"Lani mi ni uspelo dosegati želenih rezultatov. Ko mi ne gre, nimam nobenih občutkov in takrat tudi dolžine ni. A mislim, da sem se v zadnjem času dobro odzval na vse. Želim spet skočiti na zmagovalni oder. Cilj je bil, da bi bil najstarejši kadarkoli na stopničkah, zdaj pa si želim predvsem konstantnosti pri pridobivanju točk, uvrščanju med 30-erico," so rojakove besede povzeli pri spletnem poratlu tokyo-sports.co.jp.

Upa, da mu bo šlo boje kot lani, ko se je le redko uvrstil med dobitnike točk. Želi si, da bi bil tokrat bolj konstanten. Foto: Vid Ponikvar

V letošnjem poletnem obdobju je na veliki poletni nagradi v Hakubi končal na skromnem 41. mestu, na celinskem pokalu v Klingenthalu pa na 28. in 15. mestu. Čeprav so se nekateri bali, da ga ne bo v ekipi za uvod svetovnega pokala, so Japonci našli mesto tudi zanj. V Wisli bodo tako ob veteranu nastopali še branilec velikega kristalnega globusa Rjoju Kobajaši, Junširo Kobajaši, Jukija Sato, Daiki Ito in Naoki Nakamura.

41. sezona svetovnega pokala se začenja ob 18. uri s kvalifikacijami za nedeljsko dopoldansko tekmo (11.30), v soboto pa sledi ekipna tekma (16. uri).

