"Ne smeš odnehati, Gregor"

Le še nekaj dni loči smučarske skakalce od 41. sezone svetovnega pokala, ki se bo z ekipno tekmo v soboto začela v Wisli. Eden prvih je svoja orožja za uvodno poljsko postajo pred tedni predstavil glavni trener Avstrijcev Andreas Felder, ki bo računal na šesterico Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayboeck, Philipp Aschenwald, Jan Hoerl in Daniel Huber.

A ni manjkalo prav veliko, da enega najboljših skakalcev vseh časov Schlierenzauerja ne bi več videli na skakalnicah. Devetindvajsetletnik je vero vase in v skoke spet našel s pomočjo nekdanjega trenerja iz mlajših časov Wernerja Schusterja, ki se je v pogovoru za avstrijski "Der Standard" razgovoril o sodelovanju z rojakom.

Gregor Schlierenzauer je po klavrni lanski sezoni, v kateri je končal na 46. mestu, razmišljal o koncu kariere. Foto: Sportida

Strast, ne služba

Schuster se je po zadnji sezoni po debelih desetih letih poslovil od nemške skakalne reprezentance, saj je več časa želel preživeti s sinovoma. A prav dolgo brez skokov ni zdržal.

"Po dveh, treh dneh doma v aprilu je prišel klic Schlierenzuareja. Imel je pomisleke o nadaljevanju kariere. Še preden sva dobro začela pogovor, sem mu dejal: 'Ne smeš odnehati. Skoki niso tvoja služba, pač pa tvoja strast!' Ne to, da preživlja težke čase, pač pa to, da je vrh dosegel pri 16. letih in dominiral devet let, izstopa v njegovi karieri. To prej ni uspelo nikomur. Star je 29 let, zdrav in če še vedno uspeva Kasaiu, ki ima več kot 40 let, zakaj ne bi tudi njemu. Povedal sem mu tudi, da ne vidim racionalne razlage, da ne bi več skakal dobro, in da mu bom pomagal, da bo naredil prave prilagoditve. Garancije seveda ni, a poskusiti mora," je 50-letnik opisal začetek vnovičnega sodelovanja z nekdanjim varovancem, ki ga sicer ne bo spremljal na vseh postajah.

Na pomoč večkratnemu svetovnemu in olimpijskemu prvaku je priskočil Werner Schuster, ki je marca končal desetletje dolgo sodelovanje z Nemci. Foto: Sportida

Posvetila sta se glavi

Schuster je ob tem dal vedeti, da s Schlierijem nista pilila le tehnike, pač pa sta precej časa posvetila v skokih tako pomembni psihološki pripravi.

"Ena od mojih nalog je bila tudi ta, da sem mu pomagal urediti misli. Nekoliko se je namreč izgubil. O stvareh pogosto poglobljeno razmišlja, je športnik, ki si ga trener lahko le želi, saj se športu popolnoma preda. V vrh se je poskušal vrniti na različne načine, tudi s spremembami opreme. A na podlagi svojih izkušenj sem vedel, da se moramo posvetiti predvsem športniku, Gregor se je moral otresti nekaterih stvari," je 50-letnik v pogovoru za avstrijski medij spregovoril o nekaterih plateh, ki so po njegovem mnenju zavirale vrnitev desetkratnega svetovnega prvaka, in priznal, da s Schlierenzauerjem ni najlažje sodelovati.

Zaupa rojaku

"V določenem trenutku ni dovolil pomoči, kar je težko za vsakega trenerja. Od sebe pričakuje in zahteva veliko, enako tudi od ljudi okoli sebe. Ne zmore vsak shajati z njim," pravi Schuster, ki upa, da se bo Schlierenzauer spet vrnil v vrh.

Skakalni as je enakih želja, a ne želi prehitevati dogodkov. "Treba je biti potrpežljiv. Najprej se je treba uvrstiti med deseterico, potem se lahko počasi vrneš višje. Zaupanje v skokih je zelo pomembno. Potrebuješ nekoga, ki ti bo stal ob strani in svetoval pri izboljšavah."

Avstrijski trenerski strokovnjak je poudaril, da sta se s Schlierijem, ki o vseh stvareh precej razmišlja, veliko posvečala psihološki pripravi. Foto: Sportida

Zadnja leta daleč od deseterice

Dvakratni zmagovalec svetovnega pokala (2008/09, 2012/13) je bil v skupnem seštevku sezone zadnjič med deseterico v sezoni 2014/15. Od takrat se ji ni več približal, končal je kot 43., 34., 35. in 46.

V poletni sezoni je v sklopu velike nagrade enkrat skočil na zmagovalni oder, v Hinterzartnu je bil drugi, enkrat četrti, trikrat pa je končal na 20. mestu ali nižje.

Začetek v petek V Wisli se bo program začel v petek, ko bodo ob 18. uri na vrsti kvalifikacije. V soboto ob 16. uri sledi ekipna tekma, v nedeljo ob 11.30 pa posamična.

