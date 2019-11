Ne skočiti, ampak poleteti do medalje

Pri smučarskih skakalcih je obdobja priprav na novo sezono konec. Čas je, da se spet podajo v natrpan urnik tekem in v lov za cilji, ki si jih je zadalo strokovno vodstvo. Stopničke so v igri, medalja tudi, in sicer na domačih tleh v Planici, kjer bo marca 2020 svetovno prvenstvo v poletih.

Nova sezona smučarskih skakalcev se bo začela ta konec tedna v Visli, kjer bosta v soboto ekipna in dan pozneje posamična tekma.

Timi Zajc, Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič in Rok Justin so skakalci, ki bodo najprej v petkovih kvalifikacijah dobili priložnost, da se izkažejo. Po besedah glavnega trenerja Gorazda Bertonclja nekoliko odstopata cimra Zajc in Lanišek, ki sta v poletnem grand prixu prišla tudi do zmag.

Takoj za njima sta brata Prevc, zato bo zanimivo videti, kako bodo slovenski orli razprli krila na Poljskem.

Skakalke z visokimi ambicijami S prihodom Eme Klinec, ki se je vrnila po vnovični poškodbi kolena, je vodstvo ženske skakalne reprezentance na čelu z Zoranom Zupančičem optimistično pred novo sezono. Ta se bo začela šele v začetku decembra v Lillehammerju: "Za nami je čudovita poletna sezona. Po rezultatih je to zgodovinski uspeh - zmaga v pokalu narodov in nekaj izjemnih posamičnih rezultatov. Verjetno bodo od nas veliko pričakovali tudi v zimi. Vemo, da je svetovni pokal bolj kakovosten, zato bodo tudi preostali bolj pritisnili, a se bomo borili. Vedno bomo računali na stopničke." Ema Klinec se vrača po drugi poškodbi kolena in je že med najboljšimi v naši reprezentanci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nika Križnar je na primer zmagala na tekmi poletnega grand prixa, v tekmovalni pogon pa se je vrnila tudi Ema, ki je konec septembra na kontinentalnem pokalu v Stamsu zmagala, povrhu vsega pa postala tudi državna prvakinja v Kranju: "Sezono sem čakala vse od padca, ko sem se poškodovala. Naslednji dan sem si dala cilj, kdaj bom začela skakati. Rada bi normalno vstopila v zimo. Za zdaj super kaže. Poškodba je preteklost, sanirala sem jo. Pripravljena sem." "Komaj čakam na sezono. Skušamo narediti čim več skokov v Kranju. Moji skoki še malce nihajo, vendar je še čas, da se vse popravi," pa je dejala mlada Nika.

Gorazd Bertoncelj vstopa kv drugo sezono v vlogi glavnega trenerja skakalne reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

"Pripravljeni smo, kot smo. Kar smo storili, smo. Mislim, da smo precej solidno pripravljeni. V Visli si želimo normalnih pogojev, potem pa v boj," je za začetek v prostorih Gorenja dejal Bertoncelj.

Nato je začel naštevati cilje za prihajajočo sezono, ki bo imela v novoletni turneji in svetovnem prvenstvu v poletih na Letalnici bratov Gorišek dva cilja: "Prvi cilj je svetovno prvenstvo v poletih. Tam želimo osvojiti medaljo, ali posamično ali ekipno. Enakovreden cilj je svetovni pokal, v katerem želimo osemkrat osvojiti posamične stopničke, dvakrat biti med najboljšimi tremi na ekipni tekmi. Prav tako želimo imeti v skupnem seštevku enega skakalca do šestega in drugega do 12. mesta. V pokalu narodov želimo osvojiti štiri tisoč točk, če bodo uresničene vse tekme. Na novoletni turneji bi radi imeli enega skakalca posamično do osmega mesta."

Za Bertonclja bo to druga sezona na čelu slovenske skakalne reprezentance. V pretekli se je tudi sam naučil veliko in zato nekoliko spremenil potek dela: "Morda smo določene stvari poenostavili, sicer pa nadaljevali lansko delo. Bistveno boljši je zdravstveni status. Imeli smo tri lažje poškodbe. Bartol in Žiga Jelar sta imela težave s kolenom, Lanišek pa je imel blago poškodbo stopala. Trening ni bil oviran."

Vrhovnik edini kombinatorec Vid Vrhovnik bo edini slovenski nordijski kombinatorec na uvodni tekmi v Ruki. Foto: Vid Ponikvar Nordijski kombinatorci bodo s sezono začeli konec novembra v Ruki, kjer bodo sočasno tudi skakalci. Slovenske barve bo zastopal le Vid Vrhovnik, ki bo na Finsko odpotoval pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa. "Zame je bil izziv. Umetnost sta disciplini, ki si nasprotujeta. Težko je najti ravnotežje med smučarskim tekom in skoki. Pri skokih se hitro spremeni. Delo je zanimivo. Prav veliko fantov nimamo. V Kuusamu bo nastopil le Vid, morda se v Ramsauu pridruži še kdo. Glede na to, koliko točk je Vid v preteklosti osvajal, bo naš osnovni cilj trideseterica," pravi Janus, Vrhovnik pa dodaja: "Iz tekme v tekmo bomo videli, kako bo šlo. Vsako tekmo bom meril na to, da bom čim boljše nastopal."

Peter Prevc optimistično vstopa v sezono. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Najboljši slovenski skakalec v pretekli zimi je bil na devetem mestu Zajc, Domen Prevc je bil 13. Semenič in Peter Prevc pa sta bila pri repu prve trideseterice. Če se bodo uresničili zadani cilji, potem bodo imeli ljubitelji skokov več zadovoljstva kot v zadnji sezoni. Korak k vrhu bi lahko naredil Zajc, ki si je omislil modro pričesko.

"Zadnja dva treninga nista ravno kazala, da sem v dobri formi. Počakati moramo do tekme, da vidim, na kakšni ravni sem," je dejal Timi, ki je eno od dveh poletnih zmag osvojil prav v Visli, kjer se bo ta konec tedna pognal skakalni vlak.

Boljših predstav si obeta tudi izkušeni Peter Prevc, ki je veliko povedal že v sobotnem Sportalovem intervjuju: "Na treningih je še malce toplo-hladno. Toplega je več. Veselim se odhoda v Vislo."

Osrednji vrhunec bo za slovenske skakalce domače svetovno prvenstvo v poletih, ki bo marca v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Jasno je, da bodo leteli pred številčnim občinstvom, saj gredo karte dobro v promet. Z dobrimi njihovimi nastopi med sezono pa lahko že zdaj zatrdimo, da bo dolina pod Poncami zagotovo pokala po šivih, če ne bo celo premajhna za vse.