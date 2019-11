Peterka zadovoljen z napredkom, a o ciljih ne govori #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka bdi nad kitajsko žensko reprezentanco v smučarskih skokih, ki je v zadnjih dveh mesecih pokazala napredek in v Planici tudi že opravila s kitajskim državnim prvenstvom.

Ekipa Planet TV je na treningu obiskala žensko kitajsko reprezentanco v smučarskih skokih in se prepričala, da so dekleta v dveh mesecih dosegla napredek na skakalnici. Nad njihovim skakalnim razvojem bdi nekdanji slovenski skakalni as Primož Peterka.

"Dekleta res napredujejo. Saj tudi garajo. Največjo težavo imamo včasih z regeneracijo. Enostavno želimo čim prej priti do ciljev, ki smo si jih zadali," pravi 40-letnik, ki je ob vprašanju, kakšne cilje so si zadali, precej skrivnosten: "Ne povem."

Kitajke so v začetku oktobra že tekmovale v Planici na kitajskem državnem prvenstvu. Pričakovali so, da bosta na 40-metrski skakalnici skočili dve, na koncu jih je 11. Slovenski trenerski štab, ki ga sestavlja tudi nekdanja skakalka Manja Pograjc, pravi, da dekleta prevelikega domotožja večinoma nimajo. Drugače je s strahom pred skoki.

"Strah je vedno prisoten. Zanimivo je, da nam dekleta povedo, da jih je strah. Iz svojih časov, ko sem bila še skakalka, namreč vem, da tudi, če me je bilo strah, tega nisem povedala," pravi Pograjčeva.

Več o treningu Kitajk si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

