Minister Jernej Pikalo poka od ponosa: Planici zlato priznanje

Mednarodni olimpijski komite in Mednarodno združenje za infrastrukturo za šport in prosti čas sta ustvarjalce Nordijskega centra Planica 5. novembra na sejmu v Kölnu nagradila z zlatim priznanjem za arhitekturni dosežek. Priznanje so danes tudi uradno predstavili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V letu 2019 so med 98 prispelih projektov podelili sedem zlatih priznanj. O tem, za kakšen uspeh snovalcev Planice gre, pa najbolje priča podatek, da so nagrado v preteklosti prejeli projekti kot olimpijski stadion Ptičje gnezdo v Pekingu, nogometni stadion v Singapurju, ki je stal kar 1,2 milijarde evrov. Planica je stala slabih 48 milijonov.

"Prejšnji teden ne bi mogel biti bolj ponosen, kot sem bil na predstavitvi arhitekture v Alpah, kjer posebno mesto zavzema prav Planica. Nagrada je poskrbela za dodaten ponos," je ob predstavitvi nagrade med drugim povedal minister Jernej Pikalo.

Pri zasnovi tega vsenacionalnega projekta so sodelovali ustvarjalci treh arhitekturnih birojev. Na javnem natečaju za izbiro najprimernejše rešitve ureditve Nordijskega centra Planica kot nacionalnega športnega središča so zmagali ustvarjalci biroja STVAR s poudarkom na arhitekturnih rešitvah in prostorskih dispozicijah stavb (Aleš Vodopivec, Marko Smrekar), studia Abiro (Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal) in biroja Akka (Ana Kučan, Luka Javornik) pa s poudarkom na krajinski in arhitekturni zasnovi z integracijo športnih objektov.

Mednarodni ocenjevalci so prepoznali, da nordijski center predstavlja uspešno sintezno nadgradnjo natečajnih rešitev vseh sodelujočih. Programsko in krajinsko vstopno točko v dolino Tamar in Triglavski narodni park so oblikovali s subtilnimi posegi v prostor, pri čemer so združili naravno topografijo pobočij z antropogeno terasno ureditvijo doline. V ikonični prostor je bilo treba umestiti tudi stavbe: servisna objekta Čaplja in Kavka, ogrevalna objekta ob zaletiščih letalnice bratov Gorišek in Bloudkove velikanke ter osrednji objekt NC Planica z obsežno podzemno dvorano.

"Tako okolje preambiciozne arhitekte postavi na realna tla"

"Če pogledamo nazaj, vidimo, da se je spet sestavil splet nesrečnih in srečnih okoliščin. Nesrečne so, da smo imeli finančne omejitve, ki so nas prisilile, da smo se omejili na bistveno v obliki, namenu in umestitvi centra. Srečne pa so te, da smo gradili v enem najlepših okolij v Sloveniji. Tako okolje preambiciozne arhitekte postavi na realna tla, saj sporoča, da si ne sme nihče drzniti spreminjati tega okolja," je na današnji novinarski konferenci med drugim povedal Matej Blenkuš iz Abiroja.

"Bili smo pred neverjetnim izzivom, a nagrada dokazuje, da smo ga uspešno izvedli," pa je dodal Aleš Vodopivec iz biroja Stvar in kot pravi Luka Javornik iz biroja Akka, je tudi krajinskim arhitektom v dolini pod Poncami uspelo pustiti primerno sled v naravnem okolju.

Nordijski center Planica bo leta 2023 gostil tekmovalke in tekmovalce v teku na smučeh, nordijski kombinaciji in smučarskih skokih na nordijskem svetovnem prvenstvu. Z njimi pa seveda tudi na deset tisoče navijačev, ljubiteljev teh športov in zvestih podpornikov.

