Zaradi letošnje zgodbe čaka letalnico v Planici modifikacija

Priprave na svetovno prvenstvo v poletih v Planici so v polnem teku

Planica bo z Letalnico bratov Gorišek marca 2020 spet gostila svetovno prvenstvo v poletih. Priprave na veliki dogodek so v polnem teku. Organizator pričakuje v dolini pod Poncami veliko ljubiteljev poletov, sama letalnica pa bo zaradi bojazni, da ne bi zmanjkalo zaletnih mest, deležna rahle spremembe.

"Zdaj so bili pregledi. Vse je opravljeno. Potekajo podrobnosti glede televizijskega prenosa. Kar se nas tiče, se sklepajo vse pogodbe z dobavitelji. Treba je zagotoviti vso opremo, da bomo potem zadnji mesec lahko vse zmontirali. Prihodnji teden gredo v prodajo karte, tako da je vse v polnem pogonu," je uvodoma glede Planice 2020 in svetovnega prvenstva v poletih dejal Jelko Gros, ki bo imel marca prihodnje leto še zadnjič vlogo vodje tekmovanja.

Jasno je, da bo Planica spet privabila ogromno gledalcev. Že vsako leto je praksa, da je ob Letalnici bratov Gorišek velika množica ljubiteljev ekstremnih poletov. Ker bo od 19. do 22. marca 2020 na slovenski letalnici potekalo svetovno prvenstvo v poletih, pa lahko večje število navijačev pričakujemo tudi iz tujine.

Planica še čaka na slovenskega junaka

"Malce drugače bo za ljudi. Prostor se bo nekoliko povečal, vendar nič drastičnega," pravi Gros, ki poudarja, da lahko dolina dnevno sprejeme med 30 in 35 tisoč obiskovalcev. Zlasti sobota je tista, ko je z redkimi izjemami največ obiska in tudi prihodnje leto najverjetneje ne bo nič drugače.

Ker so slovenski skakalci znani kot dobri letalci, si organizatorji jasno obetajo ogromno navijačev iz naše države. Timi Zajc, Domen Prevc in Peter Prevc so tisti orli, ki bi lahko naredili odmevnejši rezultat na velikanki.

Tudi prihodnje leto bo v Planici ogromno gledalcev. Leta 2016 jih je bilo v petih dneh kar 111 tisoč. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Planica je nazadnje gostila svetovno prvenstvo v poletih leta 2010, ko je veliki junak postal Simon Ammann. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Gregor Schlierenzauer in Anders Jacobsen. Prva dva sta v karavani še vedno aktivna, Norvežan se je že poslovil. S petim mestom je bil takrat od Slovencev najbolj razpoložen letos upokojeni Robert Kranjec.

Planica je že šestkrat gostila svetovno prvenstvo v poletih in še čaka na slovenskega junaka, ki bi se zavihtel na zmagovalni oder. Zato pa je na tekmah svetovnega pokala nekakšna tradicija, da domači tekmovalci vselej blestijo. Spomnimo se, kako so se v bližnji preteklosti na vrhu izmenjevali Peter Prevc, Robert Kranjec in Jurij Tepeš.

Kobajaši se je spustil z najnižjega zaletnega mesta – po novem bo še šest zaletnih mest nižje

Zadnji zmagovalec je postal Rjoju Kobajaši, ki je z novim uspehom postavil piko na i izjemni sezoni, v kateri ni imel konkurence. Z 252 metri je postavil tudi rekord Letalnice bratov Gorišek, kar je 1,5 metra manj od svetovnega rekorda, ki je v lasti Avstrijca Stefana Krafta – v Vikersundu je leta 2017 poletel 253,5 metra.

Prav Japonec je bil na tapeti tudi v četrtkovih kvalifikacijah, v katerih je zaradi dobrih razmer moral nastopiti z najnižjega zaletnega mesta in pristal pri kar 248 metrih. Ravno zaradi tovrstnega pripetljaja bodo organizatorji naredili nekaj modifikacij na letalnici.

Rjoju Kobajaši je v Planici z 252 metri postavil rekord letalnice. Svetovni rekord znaša 253,5 metra in je v lasti Stefana Krafta. Foto: Sportida

"Naredili bomo še šest zaletnih mest nižje, ker smo bili letos en dan na ničli. Na ničlo smo prišli, ker je bila ponoči v zraku temperatura pod lediščem in se je naredil kakovosten led na zaletni smučini," je razložil Gros.

Znižanje zaletnega mesta zna biti psihološka ovira za skakalce, zlasti za mlajše: "Če mora skakalec skočiti z nižjega zaletnega mesta in misli, da mora zaradi tega bolj odskočiti, začne delati napake. Če pa se posameznik, ki je kandidat za medaljo, zaveda, da je to iz varnostnih razlogov, se s tem ne obremenjuje. Za mlade tekmovalce lahko takšno znižanje povzroči psihično težavo."

Leta 2016 kar 111 tisoč gledalcev

Prav tako ni bojazni, da ne bi bilo prostora za nastanitev. Do Planice se hitro pride tudi iz bližnje Italije, Avstrije ter glavnega slovenskega mesta, če bo prostora v bližnji Kranjski Gori premalo.

Navijači bodo tudi prihodnje leto preplavili Planico. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V zadnjih letih je bilo z naskokom največ gledalcev leta 2016. Praktično vsa dolina je bila v znamenju slovenske trobojnice in velikega zmagoslavja Petra Prevca, ki je imel šampionsko sezono. Po sredinem uradnem odprtju letalnice je bilo nato v četrtkovih kvalifikacijah 20.500, v petek na popoldanski posamični tekmi 22.500, v soboto na ekipni 32.500, zadnji dan pa kar 33 tisoč gledalcev. Vse skupaj jih je organizator naštel 111 tisoč, kar je izjemna številka in ob dobrih nastopih slovenskih skakalcev bi bila številka ob naslednji marčevski norosti lahko podobna.