Timi Zajc in Ema Klinec do novih državnih naslovov

V Kranju je danes potekalo poletno državno prvenstvo v smučarskih skokih za skakalce in skakalke. Državna prvaka sta postala Timi Zajc, prvak že leta 2017, in Ema Klinec, ki je ubranila lanski naslov.

Timi Zajc, član SSK Ljubno BTC, je zmagal s skokoma, dolgima 108 in 99 metrov ter s skupno 243,1 točkami. Srebro je osvojil Anže Lanišek (SSK Mengeš) s 109 in 98,5 metra ter 241,5 točkami, bron pa si je v finalni seriji priboril Tilen Bartol s 105,5 in 98,5 metri ter 235,2 točkami.

Timi Zajc je bil državni prvak že leta 2017, danes spet. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Med skakalkami je lanskoletni naslov ubranila Klinčeva, ki je na tretji tekmi po poškodbi še drugič zmagala. Članica SSK Žiri je skočila 106,5 in 100,5 metrov, zbrala pa je 239,1 točke. Srebro je z naj daljavo finalne serije osvojila Urša Bogataj (SSK Ilirija), ki je skočila 104 in 101 meter, zbrala je 237 točk. Bron je na koncu osvojila Nika Križnar (SSK Žiri) s 105,5 in 97 metri ter 231 točkami.

