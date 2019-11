Norvežanka podučila Chucka Norrisa o smučarskih skokih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec Chuck Norris je konec tedna obiskal Oslo in skakalnice na Hollmenkollnu. Napravo mu je razkazala aktualna olimpijska prvakinja v smučarskih skokih Norvežanka Maren Lundby in mu razložila, za kaj pri skokih gre. Američan je smučarski skakalki priznal, da si smučarskih skokov še nikoli ni ogledal, videl je le nekaj manjših izsekov na televizijskem ekranu.

"Presenečen je bil nad velikostjo skakalnice in se zelo razveselil razgleda z vrha stolpa, kamor sem ga peljala, da je videl, kako je disciplina zahtevna in koliko poguma je potrebnega, da skočiš. Vprašal me je, kako je sploh možno, da ljudje letijo s smučmi," je o izletu z gostom pripovedovala Maren Lundby.

Kasneje mu je skoke natančno razložila s pomočjo posnetkov svojih skokov iz letošnjega marca, ko je na tej napravi pristala pri 134 in 126 metrih. "Bil je presenečen, pokimal, nato pa se ozrl k ženi, ki mi je po postavi podobna in vprašal, ali ženske tudi skačejo," je še dejala.

Chuck Norris je eden najbolj znanih ameriških igralcev, ko gre za akcijske filme. Foto: Reuters

Zdaj 79-letni Chuck Norris, v resnici Carlos Ray Norris, ki so mu vzdevek Chuck nadeli na treningih borilnih veščin v Koreji, je bil v mladosti odličen taekwondoist in karateist ter kasneje zaslovel v akcijskih filmih.