Slovenski skakalec za sam svetovni vrh #video

"V lansko sezono smo vstopili z le enim izredno dobro pripravljenim. To je bil Timi Zajc. Zelo dober štart je imel tudi Domen Prevc, ki je pozneje na novoletni turneji omagal. Letos je več posameznikov. Po mojem mnenju je ekipa bistveno boljša, močnejša," je glavni trener Gorazd Bertoncelj pogledal proti vstopu v novo sezono, ki se bo v Visli začela s petkovimi kvalifikacijami. V soboto bo sledila ekipna, v nedeljo pa še posamična tekma.

Na treningih sta bila najbolj razpoložena Timi Zajc in Anže Lanišek. Nekoliko bolj v ospredju je Timi, vendar Bertoncelj poudarja, da trening ni tekma: "Ena stvar je biti najboljši na treningu znotraj ekipe, druga pa biti najboljši na tekmi. To predstavlja psihološki stres, ki ga je treba premagati. Takrat potem vidiš, kdo je najboljši posameznik."

Rad bi, da bi bili tako močni kot Norvežani pred dvema letoma

Bertoncelj si želi močno ekipo, ne le enega posameznika, ki bo reševal slovensko čast. Da bi bili tako močni kot pred dvema letoma Norvežani. Eden izmed ciljev je tudi štiri tisoč točk v pokalu narodov: "Po zadnji tekmi grand prixa smo zelo dobro trenirali v Moravskih Toplicah, kjer smo kombinirali kondicijsko pripravo z regeneracijo in zabavnimi temami. Poudarek je bil na ekipni klimi. Fantje so se preizkusili v paintballu, kolesarjenju in golfu."

Jasno, osrednji cilj je domače svetovno prvenstvo v poletih, ki bo marca prihodnje leto na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Posamična ali ekipna medalja bi zadovoljila želje stroke.

Cilji za sezono 2019/20 "Prvi cilj je svetovno prvenstvo v poletih. Tam želimo osvojiti medaljo, ali posamično ali ekipno. Enakovreden cilj je svetovni pokal, v katerem želimo osemkrat osvojiti posamične stopničke, dvakrat biti med najboljšimi tremi na ekipni tekmi. Prav tako želimo imeti v skupnem seštevku enega skakalca do šestega in drugega do 12. mesta. V pokalu narodov želimo osvojiti štiri tisoč točk, če bodo izpeljane vse tekme. Na novoletni turneji bi radi imeli enega skakalca posamično do osmega mesta," pravi Bertoncelj.

Ljubitelje skokov zanima, kako se bo v novi sezoni odrezal Peter Prevc, ki je bil pred leti strah in trepet za tekmece. Zlasti v sezoni 2015/16, ko je premikal mejnike drugega za drugim.

TImi Zajc bo, kot kaže, prvi slovenski adut. Foto: Sportida

"Letos je oddelal celotno pripravljalno obdobje. Seveda smo morali veliko postoriti pri gibljivosti gležnja. Večinoma nam je uspelo. Ne moremo pa še reči, da je dokončno super in da ni moteče. Vsaj zame. Manjša težava je še vedno in temu se je treba posvečati. Z vidika tehnike smo pri Petru nekaj dosegli, ampak moramo še delati. Ni še tisti stari Peter, ki je zmagoval," je povedal o prvem zvezdniku slovenske reprezentance.

Strokovni štab je odgovoren za to, da stvari malce umiri

Nato se je dotaknil Timija, ki je na skakalnici prva violina slovenske ekipe: "Ko res dobro skače, je povsem za svetovni vrh, čisto špico. V fazi leta je med najboljšimi. Tam je konkurenčen Rjojuju Kobajašiju. Postavitev telesa in moči ima izjemno. Ko dobro odskoči in izkoristi fazo leta, je lahko med najboljšimi."

"Pogledati jih je treba realno in predvsem še vedno trdo delati, garati in biti pri stvari, če hočeš ostati v stiku z najboljšimi." Foto: Vid Ponikvar

Ker je še mlad, je treba paziti, da ga ne bo odneslo. Vse je presenetil z modro pričesko, kar pa je po mnenju Bertonclja normalno: "Zato je pa tudi na nas, strokovnem štabu, da te stvari malce umirimo. Pogledati jih je treba realno in predvsem še vedno trdo delati, garati in biti pri stvari, če hočeš ostati v stiku z najboljšimi."

Japonec Kobajaši bo tisti, ki ga bodo poskušali tekmeci prehiteti, potem ko je v pretekli zimi blestel in ni imel sebi enakega: "Vzor je. Zelo dober dinamični odskok ima, nato je odličen v letu in dobro postavi smuči. Zelo dober je v vseh pogojih in na vseh skakalnicah, kot je bil Prevc v najboljših časih. Težko je napovedovati. Računamo, da je težko biti dve leti tako suveren. Težko verjamem, da bi lahko ponovil tako izjemno sezono, kot je bila pretekla."