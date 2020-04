V predčasno končani sezoni je imel Jurij Tepeš cilj izboriti si mesto na tekmah na letalnicah – Kulm, Vikersund in za konec Letalnica bratov Gorišek, na kateri bi moralo potekati svetovno prvenstvo v poletih. A zadnjih dveh postojank zaradi predčasno končane sezone ni dočakal. Novi koronavirus je bil tisti, ki je spremenil tok dogodkov.

Prav v času, ko se je začel širiti in so skakalci že odpotovali na skandinavsko turnejo, je postalo jasno, da se bo zanj sezona v svetovnem pokalu končala že takrat. "Za Vikersund nisem bil v načrtih, ker na turneji zaradi koronavirusa niso želeli menjavati tekmovalcev. Za Vikersund in Planico tako nisem imel možnosti. Če bi se drugače 'poklopilo', bi bile moje možnosti drugačne. Jasno mi je bilo, da bosta prednost dobila Anže Lanišek in Peter Prevc, čeprav sem bil v razvrstitvi poletov pred njima. Ni bilo realnih možnosti," je dejal Tepeš.

Občutek ima, da je v svetovnem pokalu boljši

Še ne ve, kako bo v prihodnje. Ali bo vztrajal ali ne. Veliko je odvisno tudi od financ. Foto: Sportida Na letalnici na Kulmu mu je glavni trener reprezentance A Gorazd Bertoncelj dal priložnost. Poletel je do 20. in 21. mesta.

Kot pravi, je bila zanj velika smola, ker ni bilo uradnega treninga in petkovih kvalifikacij: "Testiral bi smučke, opremo. Nato sem vzel, kar sem mislil, da je najbolje. Morda se je izkazalo, da ni bilo temu tako. Kljub vsemu sta mi obe tekmi uspeli, kot sem si predstavljal. Korektno sem ju oddelal. Težava je bila, ker si nisem zaupal. Vendarle nisem imel za sabo tekem v svetovnem pokalu. Nisem se mogel postaviti v napad kot preostali. To je bila težava. Če veš, da boš imel priložnosti še na naslednjih tekmah, je drugače. S psihološkega vidika je bil za moja leta to zelo velik pritisk. V celinskem pokalu nisem dobro skakal, da bi si zaslužil mesto. Težko je bilo pričakovati, da bi si ga. Po drugi strani imam v sebi nenehno občutek, da sem v svetovnem pokalu boljši."

Za tekmovalca, ki je skoraj celotno kariero nastopal v svetovnem pokalu, je razumljivo neprijetno skakati v nižje rangiranem celinskem pokalu, v katerem se ti mora ujeti veliko faktorjev.

S psihološkega vidika zelo težka sezona

V celinskem pokalu mu je težko skakati, ker je zgodba povsem drugačna kot v svetovnem pokalu, v katerem je skakal skoraj celotno kariero. Foto: Sportida "Ko si navajen svetovnega pokala, je celinski pokal divja liga. Vetrna izravnava ni na pravi ravni ... Ni na ravni svetovnega pokala. Na to sem bil navajen. Tiste želje po rezultatu in dokazovanju ni takšne. Ni isto kot svetovni pokal. Problem je, če se zgodi, da je ob tvojem nastopu veter slab in te to zmoti. Še bolj te potre. Nekako se v celinskem pokalu ne najdem. Pred sezono sem že vedel, da bo borba, ker se bom moral dokazati v tem tekmovanju. Po drugi strani pa v svetovnem pokalu ne bi imel možnosti, če se v celinskem pokalu ne dokažem. Veliko nas je, ki se borimo za isti cilj. Letos je bila težava, ker nas je bilo približno šest takšnih, ki bi bili lahko med 30 v svetovnem pokalu. Prosti sta bili le dve mesti oziroma tri. Težko je izbrati," se je razgovoril.

Kako naprej? Že pred začetkom lanske sezone je razglabljal, da ne ve, kam vse skupaj pelje. Finančno je vložil vse v sezono. Upal je na nove sponzorje, a jih ni dobil: "Kar zadeva priprave, sem bil bolje pripravljen kot v prejšnji sezoni. Ni se izšlo. Sezona je bila, kakršna je bila. Ko sem začel dobro skakati, so tekme v celinskem pokalu odpadle. S tega vidika mi je bilo težko. Morda je bila ta sezona z več pritiska, a sem imel ob sebi tiste trenerje, ki sem jih želel. Tudi povezava s trenerjem reprezentance B Igorjem Medvedom je tekla veliko bolje, kot sem si predstavljal. Zelo mi je šel na roko in sem mu hvaležen."

"Možnosti je več. Ne bi govoril o tem."

Zato pa 31-letni Tepeš ne želi še govoriti o tem, ali bo sledil konec kariere ali bo še nadaljeval. "Za zdaj ne bi govoril še o tem. Ko bo konec vsega s koronavirusom, bomo na zvezi vse stvari dali skupaj in se odločili. Možnosti je več. Ne bi govoril o tem. Ni zdaj čas," pravi Tepeš, ki s svojo ženo Nušo preživlja čas karantene v domačem okolju, ne skriva pa želje, da bi po karieri svoje poslanstvo nadaljeval v avtomobilizmu, ki je njegova velika strast.