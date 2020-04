Noriaki Kasai še ni rekel zadnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom svoje 31. sezone svetovnega pokala si je Noriaki Kasai zaželel, da bi mu šlo bolje kot leto prej, ko je točke osvojil zgolj sedemkrat (najvišje je bil doma v Saporu na 7. mestu) in končal na zgolj 37. mestu skupnega seštevka. Želja se klenemu Japoncu ni uresničila.

V predčasno končani sezoni si je zgolj trikrat zagotovil nastop na individualni tekmi svetovnega pokala, a se nikoli ni prebil do finala in točk, tako da je njegov točkovni izkupiček ostal povsem prazen. Še najbolj se je točkam približal sredi decembra v Klingenthalu, kjer je zasedel 33. mesto.

Nato je izpadel iz prve ekipe in se moral zadovoljiti s skoki v celinskem pokalu (v tem je trikrat prišel do točk, najvišje je bil na 7. mestu), na najvišjo raven pa se je vrnil na domači tekmi v Sapporu, ko je 2. februarja s 47 leti, sedmimi meseci in 26 dnevi postal najstarejši tekmovalec svetovnega pokala. Končal je na 36. mestu.

Želi se prebiti v skupino za svetovni pokal

"Treniral bom še več, upam, da se vrnem močnejši." Foto: Sportida Čeprav je za njim ena najbolj skromnih sezon svetovnega pokala, se veteran še ne misli odpovedati svoji športni ljubezni.

"Še vedno lahko dam vse od sebe, tudi če sem nato poražen. Nočem zapravljati časa, želim se boriti za napredovanje v skupino, ki bo tekmovala v svetovnem pokalu. Treniral bom še več, upam, da se vrnem močnejši," so besede Kasaia prenesli pri poljskem portalu skijumping.pl.

Japonec je v pogovoru za domači medij hochi.news povedal, da že pridno trenira, za njegovo zdravje pa dobro skrbi žena, ki ga dnevno oskrbuje z zadostno dozo česna, ki krepi imunski sistem in blagodejno vpliva tudi na boj proti novemu koronavirusu. Kasai, ki se je, podobno kot skoraj ves svet, srečal z ukrepi za zajezitev širjenja pandemije, trenutni položaj ocenjuje kot "trening potrpežljivosti" in upa, da se življenje kmalu vrne v stare tirnice.

V zadnji sezoni je le trikrat nastopil na individualnih tekmah svetovnega pokala, na nobeni ni prišel do točk. Njegov rekord 17 zmag ogroža Rjoju Kobajaši. Foto: Reuters

Japonec je v svetovnem pokalu debitiral 17. decembra 1988, ko je štel 16 let. V treh desetletjih se je podpisal pod 17 individualnih zmag v svetovnem pokalu, kar je japonski rekord, ki pa ga močno ogroža Rjoju Kobajaši. Od rojaka ga loči le še ena posamična zmaga.

Kasai je nastopil na kar osmih zimskih olimpijskih igrah. Na tekmovanjih pod petimi krogi je dvakrat postal olimpijski podprvak in osvojil še en bron. Največji uspeh na svetovnih prvenstvih mu je uspel leta 1992, ko je v Harrachovu slavil naslov svetovnega prvaka v poletih, okoli vratu je v dolgi in bogati karieri na svetovnih prvenstvih prejel še dve srebrni in pet bronastih odličij.

