Matija Vidic še izboljšal rezultat kariere

Na prvi tekmi celinskega pokala smučarjev skakalcev v avstrijskem Eisenerzu, ki je prevzel tekmi od Bischofshofna, je slovenski tekmovalec Matija Vidic zasedel drugo mesto in tako še nadgradil svojo prvo uvrstitev na stopničke. Prejšnji konec tedna v Sapporu je bil tretji .

Na srednji skakalnici v Eisenerzu je bil prepričljivo najboljši domačin Maximilian Steiner s 104 in 100,5 metri ter 261,4 točkami. Matija Vidic je s 103 in 99 metri ter 244,4 točkami zasedel odlično drugo mesto, na najnižjo stopničko je stopil še en Avstrijec, Ulrich Wohlgenannt s 105,5 in 96,5 metri ter 240,5 točkami.

Tilen Bartol je zasedel 19. mesto, Rok Oblak je bil po boljšem finalnem skoku 23., točki pa je na 29. mestu ujel še mladi Maksim Bartolj. Mark Hafnar je bil 39., medtem ko je bil Rok Masle diskvalificiran. Vidic je na odlični poti, da jutri znova poskrbi za dodatno kvoto Slovenije v naslednji periodi svetovnega pokala.

V Eisenerzu so zbrane tudi skakalke. Zmage na prvi tekmi se je razveselila izkušena 31-letna Nemka Juliane Seyfahrt pred 17-letno rojakinjo Michelle Göbel, tretja je bila Čehinja Karolina Indračkova.

Najboljša Slovenka je bila na petem mestu Nejka Repinc Zupančič, takoj za njo je končala 15-letna Ajda Košnjek, Lara Logar je bila 10., za njo sta končali Nika Vetrih in Jerica Jesenko, Nika Krašovic je končala na 14. mestu.

V nedeljo bosta v Eisenerzu na sporedu novi tekmi celinskega pokala.

